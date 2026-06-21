България

АПИ: Блъснатите край Ботевград работници не са наши служители

Тримата мъже са работници на пътноподдържаща фирма и са извършвали косене и почистване на пътя в сигнализиран участък, посочват от Агенцията

Василена Василева Василена Василева

21 юни 2026, 14:28
АПИ: Блъснатите край Ботевград работници не са наши служители
Източник: БТА

А генция „Пътна инфраструктура“ отрече тримата работници, блъснати от кола край Ботевград, да са нейни служители. От АПИ уточняват, че те са служители на пътноподдържаща фирма.

Шофьор помете трима работници на АПИ край Ботевград

Ето какво гласи цялата позиция на Агенция „Пътна инфраструктура“:

Тримата работници, пострадали при вчерашния пътен инцидент на второкласния път II-17 (околовръстния път на Ботевград) не са служители на Агенция „Пътна инфраструктура“, а на пътноподдържащото дружество, отговарящо за поддържането на републиканската пътна инфраструктура в Софийска област. Изпълнител на този договор е ДЗЗД „ПП СОФИЯ 2023“ - гр. София, с участници в обединението – „Инфра Експерт“ АД -гр. София, „Обонато Билд“ ЕООД - гр. София и „Нивел Строй“ ЕООД - гр. Брезник. Тримата работници са служители на фирмата „Нивел Строй“ ЕООД .

Какво е състоянието на тримата работници на АПИ, пометени от кола край Ботевград

Работниците са пострадали при изпълнение на дейности по поддържане на пътя - косене и почистване на отпадъци. Дейностите са изпълнявани при спазване на изискванията за безопасност за този тип дейност и участъкът е бил сигнализиран с конуси.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация, да бъдат внимателни и да спазват дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

В събота лек автомобил блъсна трима души по време на работа на околовръстния път на Ботевград. И тримата бяха откарани в три столични болници. Един от пострадалите е в критично състояние и с опасност за живота, съобщиха по-рано лекуващите медици.

Най-тежко пострадал е 50-годишен мъж, настанен в УМБАЛ „Св. Анна“. Лекарите се борят за живота му, след като е получил тежка черепно-мозъчна травма и сериозни фрактури на двете подбедрици.

19-годишен работник е приет в болница „Софиямед“ с открити счупвания на горен и долен крайник. Състоянието му се следи от медицинските екипи.

Третият пострадал – 46-годишен мъж, е настанен в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, където е претърпял спешна операция.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA; AПИ; БТА    
Агенция Пътна инфраструктура АПИ Ботевград пътен инцидент пътни работници Нивел Строй безопасност на пътя пътна инфраструктура Софийска област пътна сигнализация
Последвайте ни
АПИ: Блъснатите край Ботевград работници не са наши служители

АПИ: Блъснатите край Ботевград работници не са наши служители

Без гориво за гражданите: Крим въведе извънредни ограничения на бензиностанциите

Без гориво за гражданите: Крим въведе извънредни ограничения на бензиностанциите

ГЕРБ още няма кандидат за президент, търси най-силната център-дясна номинация

ГЕРБ още няма кандидат за президент, търси най-силната център-дясна номинация

Как се променя войната в Украйна: Дронове, удари дълбоко в Русия и новата реалност на европейската сигурност

Как се променя войната в Украйна: Дронове, удари дълбоко в Русия и новата реалност на европейската сигурност

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
BYD вкарва 7-местния Great Tang в играта в Европа

BYD вкарва 7-местния Great Tang в играта в Европа

carmarket.bg
Джей Ди Ванс отпътува за Швейцария за преговори с Иран
Ексклузивно

Джей Ди Ванс отпътува за Швейцария за преговори с Иран

Преди 6 часа
Какво е състоянието на тримата работници на АПИ, пометени от кола край Ботевград
Ексклузивно

Какво е състоянието на тримата работници на АПИ, пометени от кола край Ботевград

Преди 6 часа
Британските власти издирват 3 500 българи за непогасени студентски заеми
Ексклузивно

Британските власти издирват 3 500 българи за непогасени студентски заеми

Преди 2 часа
Нула захар, повече проблеми? Учени направиха неочаквано откритие
Ексклузивно

Нула захар, повече проблеми? Учени направиха неочаквано откритие

Преди 7 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Никога не купувайте ягоди, ако забележите това - рискът е твърде висок

Любопитно Преди 19 минути

Дори само една повредена ягодка в контейнера може да съсипе цялата покупка за часове. Вижте кои са трите златни правила при избора на плодове и как правилно да ги съхранявате в хладилника

Сам срещу системата: Защо мъж с увреден слух чака 40 минути за връзка със Спешната помощ

Сам срещу системата: Защо мъж с увреден слух чака 40 минути за връзка със Спешната помощ

България Преди 57 минути

Той не успял да се свърже със спешния телефон 112 по време на алергична реакция

<p>Сменят ръководството на &bdquo;Информационно обслужване&ldquo;</p>

Сменят ръководството на „Информационно обслужване“: Държавата влиза на ускорен режим за дигитализация

България Преди 3 часа

Министър Иван Василев обяви рокади в дружеството, дигитален портфейл до края на годината и нов контрол върху обществените поръчки с изкуствен интелект

,

Откриха стотици мистериозни земетресения дълбоко под Антарктида

Любопитно Преди 3 часа

С помощта на AI учени засякоха над 500 труса под ледника Дейвид на дълбочина до 150 км. Феноменът се случва в зона без тектонични плочи и предизвика сериозни дебати в научния свят

14-годишно момче загина при тежка катастрофа край Разград

14-годишно момче загина при тежка катастрофа край Разград

България Преди 3 часа

Автомобилът излязъл от пътя, преобърнал се и се ударил в канавка край село Богданци

Йордан Камджалов пред Мон Дьо: В Берлин живеех само на хляб и ябълки

Йордан Камджалов пред Мон Дьо: В Берлин живеех само на хляб и ябълки

Любопитно Преди 3 часа

Маестро Йордан Камджалов в откровена изповед пред Мон Дьо за цената на гениалността, студентството на хляб и ябълки в Берлин и защо избра да твори в България, въпреки че я определя като „блато с делфини“

Над 1000 делегати избират новия главен мюфтия в България

Над 1000 делегати избират новия главен мюфтия в България

България Преди 4 часа

Националната мюсюлманска конференция в НДК ще определи ръководството на Мюсюлманското изповедание за следващите пет години

Снимката е илюстративна

Огнен ад на Евия: Евакуираха населени места, стотици огнеборци се борят с голям пожар

Свят Преди 4 часа

Силни ветрове разпалват нови огнища на острова, а властите мобилизираха самолети, хеликоптери и десетки екипи в опит да спрат разпространението на пламъците

<p>Частични избори&nbsp;в няколко населени места в страната</p>

Балотаж в село Бата: Избират нов кмет след отстраняването на Георги Георгиев

България Преди 4 часа

До предсрочния вот се стигна след окончателна присъда за купуване на гласове срещу досегашния кмет на поморийското село

Русия освободи 24 филипинци след намеса на президента Маркос

Русия освободи 24 филипинци след намеса на президента Маркос

Свят Преди 5 часа

Той повдигна въпроса по време на среща с руския президент Владимир Путин в Казан

Снимката е архивна

Кръвопролитие в Газа: Дете и журналист на „Ал Джазира“ сред най-малко деветте жертви на нови удари

Свят Преди 5 часа

Израел твърди, че е атакувал бойци на „Хамас“, а „Ал Джазира“ и палестински организации обвиняват армията в убийство на журналисти

<p>Паника в Единбург: Петима ранени при серия нападения</p>

Паника в Единбург: Петима ранени при серия нападения, разследват престъпление от омраза

Свят Преди 6 часа

Арестуван е 36-годишен мъж, а контратерористичното звено се включи в разследването заради съмнения, че атаките са били насочени срещу мюсюлмани

Издирват млада жена, изчезнала в Пирин

Издирват млада жена, изчезнала в Пирин

България Преди 7 часа

От събота следобед няма връзка с туристката, която е била придружавана от малко куче

Извънредно положение в Лос Анджелис заради голям пожар

Извънредно положение в Лос Анджелис заради голям пожар

Свят Преди 7 часа

Огънят е пламнал в частен хладилен склад

Смъртоносна жега в Гранд Каньон: Трима туристи загинаха, температурите скачат над 43 градуса

Смъртоносна жега в Гранд Каньон: Трима туристи загинаха, температурите скачат над 43 градуса

Свят Преди 7 часа

Властите предупредиха за екстремни горещини и призоваха посетителите да избягват преходи в най-опасните часове на деня

Марс

Мистерията „Марс“ се задълбочава: Ново откритие в метеорит обърка учените

Любопитно Преди 7 часа

Разчупването на метеорит, паднал на Земята от Марс, донесе неочаквано съкровище. Хвърлени дълбоко в скален фрагмент, учените откриха няколко зрънца гранат – минерал, който никога досега не е бил откриван в марсиански проби

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които обичат водата, калта и забавленията на открито

dogsandcats.bg

15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

dogsandcats.bg
1

Смениха емблематичната табела на Смолян

sinoptik.bg
1

Как изглеждат изворите на Тъмната река

sinoptik.bg

Бъдещият крал на 44: 10 любопитни факта за принц Уилям, които малцина знаят

Edna.bg

Йордан Камджалов: Най-тежката цена за мечтата ми плати съпругата ми

Edna.bg

Марсело Биелса: Паузите за вода унищожават същността на играта

Gong.bg

Различният голмайстор, който измина с лекота пътя от университета до Мондиал 2026

Gong.bg

АПИ отрече тримата работници, блъснати от кола край Ботевград, да са нейни служители

Nova.bg

Иван Василев: Предстои смяна на ръководството на „Информационно обслужване”

Nova.bg