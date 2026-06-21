АПИ: Блъснатите край Ботевград работници не са наши служители

А генция „Пътна инфраструктура“ отрече тримата работници, блъснати от кола край Ботевград, да са нейни служители. От АПИ уточняват, че те са служители на пътноподдържаща фирма.

Шофьор помете трима работници на АПИ край Ботевград

Ето какво гласи цялата позиция на Агенция „Пътна инфраструктура“:

Тримата работници, пострадали при вчерашния пътен инцидент на второкласния път II-17 (околовръстния път на Ботевград) не са служители на Агенция „Пътна инфраструктура“, а на пътноподдържащото дружество, отговарящо за поддържането на републиканската пътна инфраструктура в Софийска област. Изпълнител на този договор е ДЗЗД „ПП СОФИЯ 2023“ - гр. София, с участници в обединението – „Инфра Експерт“ АД -гр. София, „Обонато Билд“ ЕООД - гр. София и „Нивел Строй“ ЕООД - гр. Брезник. Тримата работници са служители на фирмата „Нивел Строй“ ЕООД .

Какво е състоянието на тримата работници на АПИ, пометени от кола край Ботевград

Работниците са пострадали при изпълнение на дейности по поддържане на пътя - косене и почистване на отпадъци. Дейностите са изпълнявани при спазване на изискванията за безопасност за този тип дейност и участъкът е бил сигнализиран с конуси.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация, да бъдат внимателни и да спазват дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

В събота лек автомобил блъсна трима души по време на работа на околовръстния път на Ботевград. И тримата бяха откарани в три столични болници. Един от пострадалите е в критично състояние и с опасност за живота, съобщиха по-рано лекуващите медици.

Най-тежко пострадал е 50-годишен мъж, настанен в УМБАЛ „Св. Анна“. Лекарите се борят за живота му, след като е получил тежка черепно-мозъчна травма и сериозни фрактури на двете подбедрици.

19-годишен работник е приет в болница „Софиямед“ с открити счупвания на горен и долен крайник. Състоянието му се следи от медицинските екипи.

Третият пострадал – 46-годишен мъж, е настанен в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, където е претърпял спешна операция.