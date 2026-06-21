Свят

Кръвопролитие в Газа: Дете и журналист на „Ал Джазира“ сред най-малко деветте жертви на нови удари

Израел твърди, че е атакувал бойци на „Хамас“, а „Ал Джазира“ и палестински организации обвиняват армията в убийство на журналисти

Василена Василева Василена Василева

21 юни 2026, 09:21
Кръвопролитие в Газа: Дете и журналист на „Ал Джазира“ сред най-малко деветте жертви на нови удари
Снимката е архивна   
Източник: AP/БТА

Н ай-малко девет души, сред които дете и журналист на „Ал Джазира“, са загинали при поредица от израелски въздушни удари и стрелба в различни части на ивицата Газа, съобщиха палестински здравни източници, цитирани от Reuters.

Новата вълна от насилие идва на фона на продължаващите дипломатически усилия за постигане на трайно прекратяване на огъня, които засега не дават резултат.

Според медици четирима палестинци, включително две жени и едно дете, са били убити при удар по жилищна сграда в квартал „Сабра“ в град Газа. Израелската армия заяви, че мишената е била въоръжен боец, но не предостави допълнителни подробности за операцията.

При друг инцидент в северния град Бейт Лахия е загинала жена, а въздушен удар в района на Хан Юнис е отнел живота на още един човек и е ранил осем души.

По-късно през деня три нови жертви бяха регистрирани след удар по бежанския лагер Бурейдж в централната част на анклава. Сред загиналите е Ахмед Виша – оператор на катарската телевизия „Ал Джазира“, съобщи самата медия.

  • Спор около смъртта на журналиста

От „Ал Джазира“ определиха случилото се като „отвратително престъпление“ и подчертаха, че Ахмед Виша е поредният техен служител, загинал по време на конфликта в Газа.

Телевизията припомни, че преди около два месеца при друг израелски удар е бил убит и неговият брат – Мохамед Виша, също журналист на медията.

Палестинският журналистически синдикат осъди нападението и заяви, че от началото на войната през октомври 2023 г. близо 300 палестински журналисти са загубили живота си по време на конфликта.

Израелската армия обаче твърди, че Ахмед Виша не е бил само журналист, а е действал и като член на военното крило на „Хамас“, изпълнявайки функции на снайперист. Според военните той е бил ликвидиран заедно с още двама бойци на групировката.

До момента израелската страна не е представила публично доказателства в подкрепа на тези твърдения. От „Ал Джазира“ и „Хамас“ категорично отричат журналистът да е бил свързан с въоръжената организация.

Според телевизията Ахмед Виша е дванадесетият журналист на медията, загинал в Газа от началото на войната.

  • Примирието остава крехко

Министерството на здравеопазването в Газа съобщава, че от влизането в сила на последното примирие през октомври над 1010 палестинци са били убити при израелски военни операции и въздушни удари.

Израелските власти от своя страна съобщават за четирима загинали военнослужещи през същия период и подчертават, че операциите са насочени към предотвратяване на подготвяни нападения от страна на „Хамас“ и други въоръжени групировки.

Въпреки международния натиск и посредническите усилия на САЩ, Катар и Египет, преговорите за следващия етап от плана за бъдещето на Газа продължават без съществен напредък.

Израел настоява „Хамас“ да се разоръжи и да се откаже от контрола върху анклава, докато палестинската групировка поставя като условие началото на политически процес за създаване на независима палестинска държава.

  • Война с десетки хиляди жертви

Конфликтът избухна след безпрецедентната атака на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г., при която според израелските власти бяха убити около 1200 души, а стотици бяха взети за заложници.

Оттогава Газа е арена на една от най-кървавите войни в съвременната история на региона. По данни на здравното министерство в анклава броят на загиналите палестинци вече надхвърля 73 000 души, като значителна част от жертвите са цивилни.

Международни организации продължават да предупреждават за тежката хуманитарна ситуация в Газа, където милиони хора живеят в условия на недостиг на храна, лекарства и основни услуги, докато бойните действия продължават.

Редактор: Василена Василева
Източник: Reuters; БТА, Бойчо Попов    
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