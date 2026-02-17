Нови протести и сблъсъци в Сърбия

С ръбски граждани отново излязоха на протест тази вечер, след като на 16 февруари активисти на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) нападнаха студенти край театъра в Нови Сад. Демонстрантите заявяват, че не приемат „насилието чрез побой“ и настояват нападенията да бъдат осъдени, съобщи телевизия N1.

"Стига ни толкова кръв": Сръбски студенти са пребити с бейзболни бухалки

В Белград, в района на парка край Ушче, един младеж е бил задържан. По информация на репортер на N1 на място е имало хвърляне на пиротехнически средства и гонитба с полицията.

Студенти в Нови Сад са нападнати и бити с палки

Активисти на Сръбската прогресивна партия са нападнали най-малко трима студенти снощи. Според съобщение на студентите от Философския факултет в Нови Сад броят на пострадалите вероятно е по-голям. Те твърдят, че на един студент е била разбита главата, на друг е бил счупен зъб, а нападателите са хвърляли по тях фасове от цигари.