Никога не купувайте ягоди, ако забележите това - рискът е твърде висок

К упуването на свежи ягоди от магазина понякога е като руска рулетка – примамливият им вид на витрината може бързо да се превърне в разочарование, щом се приберем у дома. Оказва се обаче, че има един ключов детайл върху пластмасовите кутии, който най-често сигнализира, че плодовете изобщо не трябва да влизат в пазарската ни кошница.

Най-големият „червен флаг“: Погледнете дъното!

Основният индикатор, че кутията с ягоди трябва да остане на рафта, е наличието на мухъл. Изключително важно е да знаете, че дори само една леко плесенясала ягодка в ъгъла е ясен знак, че спорите вече са заразили целия контейнер и процесът на разваляне е започнал.

Преди да платите, винаги правете тези три бързи проверки:

Натрупване на влага: Обърнете кутията и проверете добре дъното ѝ. Точно там най-често се събират излишната вода, кондензът и първите смачкани и подгнили плодове.

Обърнете кутията и проверете добре дъното ѝ. Точно там най-често се събират излишната вода, кондензът и първите смачкани и подгнили плодове. Тъмни петна: Избягвайте опаковки, в които се виждат ягоди с „насинявания“ или по-тъмни влажни зони. Те са ранен признак за разпадане на месестата част.

Избягвайте опаковки, в които се виждат ягоди с „насинявания“ или по-тъмни влажни зони. Те са ранен признак за разпадане на месестата част. Дръжките и листата: На свежата ягода те са яркозелени, свежи и еластични. Ако са пожълтели, изсъхнали или покафенели, плодът е бил откъснат много отдавна.

Как изглежда перфектната ягода?

Качествената и прясна ягода трябва да бъде плътна на пипане (но не прекалено твърда), пружна и с лъскава, гладка повърхност без бръчки и пукнатини. Тя има равномерен яркочервен цвят без големи бели или зелени участъци около дръжката, а семенцата ѝ не са вдълбани дълбоко в меката част. Най-сигурният ориентир обаче остава ароматът – узрелият плод ухае силно и приятно на сладко. Липсата на мирис или ароматът на ферментация (на алкохол/вкиснало) означават само едно: подминете ги.

Златните правила за съхранение у дома

Ягодите са изключително крехки и при неправилно съхранение могат да се скапят само за ден-два. За да ги запазите свежи по-дълго, спазвайте тези правила:

Сортирайте веднага: Щом се приберете, прегледайте кутията и изхвърлете веднага всички увредени или прекалено меки плодове, преди да са заразили останалите.

Щом се приберете, прегледайте кутията и изхвърлете веднага всички увредени или прекалено меки плодове, преди да са заразили останалите. Никакво миене предварително: Никога не мийте ягодите, преди да ги приберете в хладилника. Влагата, която остава по повърхността им, е перфектната среда за развитие на мухъл. Мийте ги само и единствено непосредствено преди хранене.

Никога не мийте ягодите, преди да ги приберете в хладилника. Влагата, която остава по повърхността им, е перфектната среда за развитие на мухъл. Мийте ги само и единствено непосредствено преди хранене. Техниката с хартиената кърпа: Прехвърлете плодовете в плитък контейнер или купа, на чието дъно сте застлали кухненска хартия – тя ще попива излишната влага. По възможност ги подредете на един слой, за да не се затискат.

Прехвърлете плодовете в плитък контейнер или купа, на чието дъно сте застлали кухненска хартия – тя ще попива излишната влага. По възможност ги подредете на един слой, за да не се затискат. Оставете ги да дишат: Не затваряйте капака на съда плътно, тъй като плодовете имат нужда от минимална вентилация.

Най-доброто място за тях е най-студената част на хладилника (при температура между 0 и 4 °C). При тези условия качествените ягоди могат да издържат между 3 и 7 дни.