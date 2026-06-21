Свят

Русия освободи 24 филипинци след намеса на президента Маркос

Той повдигна въпроса по време на среща с руския президент Владимир Путин в Казан

Василена Василева Василена Василева

21 юни 2026, 09:34
Русия освободи 24 филипинци след намеса на президента Маркос
Източник: AP/БТА

Д вадесет и четирима филипински граждани бяха освободени от задържане в Якутск, Русия, и се завърнаха във Филипините. Те бяха задържани без повдигнати обвинения в продължение на около девет месеца.

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Освобождаването на работниците стана факт след пряка намеса на президента на Филипините Фердинанд Маркос-младши. Той повдигна въпроса по време на среща с руския президент Владимир Путин в Казан. Маркос-младши изрази загриженост за съдбата на задържаните филипинци, които според него може да са станали жертва на незаконно набиране на работна ръка. Те са били задържани заради предполагаеми нарушения на имиграционното законодателство.

„Не се притеснявайте, ще намерим начин да решим този проблем“, е казал Путин на Маркос, според думите на филипинския президент. След разговора руски представители са уведомили филипинската делегация, че гражданите ще бъдат незабавно депортирани. Това се случи само няколко дни след поставянето на въпроса пред руските власти.

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Първата група от освободените пристигна в Манила в неделя рано сутринта и беше посрещната от външния министър на Филипините Тереза Лазаро. Втората група беше посрещната от министъра по въпросите на мигрантските работници Ханс Какдак. По данни на филипинския посланик в Русия Игор Байлен, около 15 000 филипински граждани живеят и работят в Руската федерация.

Филипините са сред държавите, подкрепили резолюцията на Общото събрание на ООН, осъждаща руската инвазия в Украйна през 2022 г., въпреки че поддържат дипломатически отношения с Москва.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Бойчо Попов    
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