Нови протести в Сърбия след полицейско насилие в Нови Сад

Тази вечер в цяла Сърбия бяха обявени нови протести в отговор на полицейското насилие снощи на протестите в Нови Сад

6 септември 2025, 22:18
Нови протести в Сърбия след полицейско насилие в Нови Сад
Т ази вечер в цяла Сърбия бяха обявени нови протести в отговор на полицейското насилие снощи на протестите в Нови Сад. Полицията все още е в кампуса – разположена е пред Ректората и Философския факултет.

Сълзотворен газ и шокови гранати срещу протестиращи: Поредна нощ на насилие в Сърбия

Министърът на вътрешните работи Ивица Дачич заяви, че 13 полицаи са ранени и че общо 42 души са задържани.

Студентите в блокадата твърдят, че инцидентите са били инсценирани и че полицейските действия са били предварително планирани, а не реакция на събитията.

„Тези, които поръчаха снощното варварство, са наясно, че институционалното решение на кризата би довело до доживотен затвор и са готови да жертват Сърбия, за да се спасят“, подчертаха студентите в блокадата ден след полицейското насилие в Нови Сад.

„Ще се видим отново. Изглежда, че все още сме твърде много. Ще отговаряте. Ще отговаряте. Ще отговаряте. 6 септември 2025 г.“, с тези думи започва изявлението, публикувано днес, ден след полицейското насилие в Нови Сад, от страна на студентите  в блокадата.

Деканите на няколко факултета в Университета в Нови Сад (УНС) днес поискаха оставката на ректора на университета Деян Мадич.

Както заявиха, причината е, че насилието ескалира въпреки многобройните предупреждения от академичната общност и гражданите „за неприемливо насилие в кампуса на Университета“.

В съвместно изявление те заявиха, че вчерашният мирен протест на студенти и граждани е бил „прекъснат от брутални полицейски действия“, при които голям брой участници са били ранени.

„Насилственото поведение на няколко демонстранти, на които очевидно е било наредено да се държат така, не може да служи като извинение за безразборното използване на насилие и химически вещества срещу хиляди събрали се хора, нито за опита на полицията да щурмува сградите на определени факултети“, се казва в изявлението.

Поради всичко гореизложено деканите призоваха ректора Мадич да подаде оставка „и по този начин да допринесе за успокояване на ситуацията“.

Декларацията е подписана от декана на Аграрния факултет Ненад Магазин, декана на Факултета по природни науки и математика Сърджан Рончевик, декана на Педагогическия факултет в Сомбор Саша Маркович, декана на Строителния факултет в Суботица Милан Трифкович. Искането е подписано от декана на Стопанския факултет в Суботица Александър Чучкович и декана на Академията по изкуства Зоран Краишник.

Групата на социалистите и демократите в Европейския парламент (ЕП) днес осъди неуважението, проявено от сръбския президент Александър Вучич към членовете на ЕП, които той нарече „измет“ и заплаши да ги преследва.

„След продължаващото насилие срещу народа на Сърбия, президентът Вучич сега прибягна до отчаяно неуважение към Европейския парламент“, се казва в изявление на групата в социалната платформа „Х“.

"Категорично осъждаме полицейското насилие в Нови Сад в петък вечерта и неприемливата клевета, отправена към Европейската зелена партия", се добавя в изявлението.

Протести в Сърбия Нови Сад Полицейско насилие Студентски протести Университет в Нови Сад Оставка на ректора Политическа криза
