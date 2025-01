Над 50 000 души протестираха срещу Вучич в Белград (ВИДЕО/СНИМКИ)

Mежду 53 и 55 000 души na протест срещу режима на сръбския президент Александър Вучич пред сградата на държавната телевизия РТС. Това съобщи независимият Институт за публични събрания.

Данните са на базата на снимки и видео обекти, които са заснети пред РТС. Исканията на демонстрантите бяха свързани с обективно отразяване на събитията в страната.

Protest in Amsterdam today against Vučić’s regime 🇷🇸. Started with 15 min of silence for victims of the Novi Sad trainstation disaster #SerbiaProtests pic.twitter.com/aLaRhjS8NT