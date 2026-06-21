Ще подаде ли оставка Киър Стармър? Лондон е разтърсен от слухове за бъдещето на премиера

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П олитическото напрежение във Великобритания се засили през уикенда след публикация на британския вестник „Обзървър“, според която премиерът Киър Стармър може да обяви още в понеделник план за оттеглянето си от поста. Информацията предизвика вълна от коментари и спекулации, но представители на правителството категорично отрекоха твърденията, че министър-председателят се готви да подаде оставка.

Сто британски депутати искат оставката на Киър Стармър

Според публикацията Стармър е обсъждал бъдещето си със съпругата си в официалната правителствена резиденция „Чекърс“, а високопоставени представители на Лейбъристката партия очаквали ясно изявление за намеренията му още в началото на седмицата.

Източници от правителството обаче подчертават, че премиерът остава фокусиран върху управлението на страната и продължава да изпълнява задълженията си.

Министър от кабинета: Няма причина да вярвам на тези твърдения

Британският министър на бизнеса и търговията Питър Кайл публично отхвърли информацията за предстояща оставка.

„Няма причина да вярвам, че е истина. Виждам много спекулации“, заяви той в интервю за Sky News.

Кайл разкри, че в петък е провел продължителен разговор със Стармър, по време на който не е имало индикации за подобно решение.

„Днес, както всеки друг ден, в който познавам Киър, той е там и работи усилено. В същото време той се опитва да създаде пространство, където да може да мисли и да разсъждава върху политическите реалности и предизвикателства, както и върху възможностите, които са пред нас“, каза министърът.

По думите му разговорът е бил посветен изцяло на бъдещето на страната.

„Нито веднъж премиерът не е говорил за личен интерес. Винаги е ставало въпрос за страната“, подчерта Кайл.

Ще се оттегли ли Киър Стармър от поста премиер на Великобритания?

Натискът върху Стармър расте

Слуховете за бъдещето на британския премиер идват на фона на засилващо се недоволство в редиците на Лейбъристката партия.

Според данни, цитирани от Ройтерс, повече от 100 депутати от управляващата партия – приблизително една четвърт от парламентарната ѝ група – вече публично са призовали Стармър да се оттегли или поне да посочи срок за напускането си.

Политическите му позиции бяха допълнително разклатени в петък, когато неговият вътрешнопартиен съперник Анди Бърнам спечели място в британския парламент. Победата му отваря възможност за официално предизвикателство към лидерството на Стармър.

Макар че засега Бърнам не е обявил кандидатура за лидер на Лейбъристката партия, след изборния успех той заяви, че страната се нуждае от „нов път“, а негови съюзници вече публично призоваха настоящия премиер доброволно да предаде властта.

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Кой е Анди Бърнам?

56-годишният Анди Бърнам е едно от най-популярните лица в Лейбъристката партия. Бивш министър и дългогодишен кмет на Голям Манчестър, той изгради репутация на политик с влияние извън Лондон и често е сочен като потенциален бъдещ лидер на партията.

Според анализатори именно Бърнам в момента е най-вероятният наследник на Стармър, ако се стигне до лидерска надпревара.

Сред спряганите имена за евентуален наследник е и бившият министър на здравеопазването Уес Стрийтинг.

Стармър обеща да опровергае скептиците и да остане на власт

От изборен триумф до политически трудности

Киър Стармър пое ръководството на Лейбъристката партия през 2020 г., а през 2024 г. я изведе до убедителна победа на парламентарните избори, слагайки край на 14-годишното управление на консерваторите.

През последните две години обаче рейтингът на правителството започна да се понижава заради икономически трудности, бюджетни ограничения, спорни реформи и нарастващо недоволство сред част от избирателите на лейбъристите.

Допълнително напрежение предизвика публикация на вестник „Таймс“, според която Анди Бърнам обмисля смяна на финансовия министър Рейчъл Рийвс, ако стане премиер. Според изданието негови съветници смятат, че тя е твърде тясно свързана с непопулярните икономически политики на настоящото правителство. Ройтерс отбелязва, че не е успяла независимо да потвърди тази информация.

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Очакване на развръзка

Засега няма официално потвърждение, че Киър Стармър възнамерява да подаде оставка. Самият той заяви в петък, че е готов да се противопостави на всяко предизвикателство срещу лидерството му и призова партията да избегне вътрешни конфликти.

Въпреки това публикацията на „Обзървър“ и засилващите се вътрешнопартийни сътресения поставят под въпрос бъдещето на британския премиер и превръщат началото на новата седмица в ключов момент за управляващите лейбъристи.