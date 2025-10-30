Нови Сад на фокус: Вучич с контрапротест след годишнината

С ръбският президент Александър Вучич съобщи снощи, че поддръжници на управляващите ще организират „голям митинг“ в Нови Сад десетина дни след възпоменателното събитие на 1 ноември, организирано от антиправителствени протестиращи по повод една година от трагичен инцидент на гарата в северния сръбски град, при който загинаха 16 души, съобщават сръбските медии.

На въпрос какво очаква от протеста, насрочен за 1 ноември, Вучич отговори, че „много по-голям митинг ще се проведе в Нови Сад десет или 12 дни по-късно“

Той заяви пред Радио и телевизия на Сърбия (РТС), че организаторите на протеста ще бъдат разочаровани от броя на събралите се хора и добави, че няма да има смяна на правителството този ден.

„Смятате ли наистина, че могат да предизвикат смяна на властта с това, че ще бият някого на улицата или ще разбиват сгради“, каза Вучич.

Масови антиправителствени протести и блокади на факултети започнаха в Сърбия през ноември миналата година, след като рухна козирката на наскоро ремонтираната жп гара в Нови Сад, в резултат на което загинаха 16 души.

Протестиращите смятат, че до трагедията се е стигнало заради корупция и небрежност. Исканията им за прозрачно разследване на трагедията и понасяне на наказателна отговорност прераснаха в призив за предсрочни избори.

Продължаващите многомесечни протести, оглавявани от студенти, бяха предимно мирни, но през лятото се стигна до сблъсъци

между силите на реда и протестиращи, които обвиняват полицията в бруталност и прекомерна употреба на сила.

Заместник-председателката на опозиционната Партия на свободата и справедливостта Мариника Тепич съобщи в социалната мрежа X, че управляващата Сръбската прогресивна партия (СПП) планира да организира свой митинг в Нови Сад на 9 ноември.

Тя критикува Вучич, че на възпоменателния митинг на 1 ноември той отговаря „със свой митинг на 9 ноември също в Нови Сад – и то за своя собствена подкрепа“.