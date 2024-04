НАСА ще помогне в търсенето на чудовището от Лох Нес

Т ърсенето на митичното и неуловимо засега чудовище от езерото Лох Нес минава на ново, по-високо ниво, съобщава Мейл онлайн.

Центърът „Лох Нес“ в Хайлендс, Шотландия, е поискал от НАСА да предостави опита си за ново издирване на легендарното същество.

„Надяваме се, че експертите от американската космическа агенция биха могли да разполагат с усъвършенствана технология за сканиране на езерото" - каза Ейми Тод, маркетинг мениджър на центъра „Лох Нес“.

Поредното търсене ще се проведе на 90-годишнината от първото организирано наблюдение на повърхността на Лох Нес: Това е експедицията на сър Едуард Маунтин, от 30 май до 2 юни.

След тази първа експедиция през 1934 г. в официалния регистър на наблюденията са вписани над 1156 случая на виждане на чудовището от Лох Нес.

Миналата година обновеният център „Лох Нес“ обедини усилия с „Лох Нес Експлорейшън“ - независим и доброволен изследователски екип, заедно със стотици лични и виртуални доброволци, за да претърсят за пореден път прочутите води на езерото Лох Нес. Търсенето бе подпомогнато от хидрофон, който улови силни подводни шумове, а също така бяха регистрирани няколко потенциални виждания на съществото.

„Миналата година привлякохме вниманието на света с едно от най-големите търсения на Неси, като към нас се присъединиха участници от Америка, Канада, Франция, Италия, Япония и др.“, каза Пол Никсън, главен мениджър на центъра „Лох Нес“.

„Тази година сме твърдо решени да разберем повече за неуловимото чудовище от Лох Нес, тъй като се чуват необясними шумове“, допълва той.

