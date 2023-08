Разочарование: Как приключи най-мащабното търсене на чудовището от Лох Нес

Н ай-големият проект от десетилетия за издирването на чудовището от Лох Нес завърши, но все още няма доказателство, че известният звяр от шотландския фолклор наистина съществува, съобщиха ДПА и ТАСС.

Ръководителят на проекта Алън Маккена каза, че е получил редица видеоклипове и сигнали от хора, наблюдаващи камерите, предаващи на живо от голямото ледниково езеро Лох Нес. Маккена обаче уточни, че ще е необходимо много време, за да се прегледат всички кадри и данни, за да могат да се различат фактите от фантазията.

Според организаторите от Центъра „Лох Нес“ и ентусиастите от групата „Доброволци, изследващи Лох Нес“, двудневният проект е най-систематичното издирване на чудовището, наречено още Неси, от 1972 г. насам.

Десетки доброволци от цял свят се позиционираха на общо 17 наблюдателни пункта около езерото, като стотици фенове на чудовището наблюдаваха Лох Нес чрез уеб камери.

От десетилетия насам спекулациите за Неси включват предположения, че е голяма риба, семейство видри, плаващ клон или праисторическо животно. Но предположението, че Неси е плезиозавър, е всъщност невъзможно, тъй като древното влечуго е изчезнало преди десетки милиони години.

Маккена и неговият екип отидоха до езерото няколко пъти и спуснаха подводен микрофон, наречен хидрофон, надявайки се да разрешат мистерията. По време на тест в петък се чуха „странни звуци“, каза той. Проверка на същото място в неделя обаче не показа никакъв резултат. Поради тази причина не беше изяснено дали шумовете са били причинени от газове или от животно.

