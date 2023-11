90 години по-късно: Какво знаем за чудовището от Лох Нес

Т върди се, че на 12 ноември 1933 г. един човек снимал нещо изключително странно и мистериозно, дебнещо в езерото Лох Нес, Шотландия. Изминаха 90 години, откакто тази известна снимка се появи пред обществеността, а лудостта, която предизвика тогава, е жива и днес.

Създаване на легенда

Бил слънчев неделен следобед в Шотландските планини, когато Хю Грей се разхождал около емблематичното езеро, разположено близо до Инвърнес. В един момент Грей забелязал нещо необичайно да се движи във водата. Както той по-късно разказал пред Scottish Daily Record, над повърхността се издигало „нещо със значителни размери“. Имало дълъг врат и плътно тяло и не приличало на нищо, което бил виждал дотогава. За щастие, Грей бил въоръжен с преносимата си камера Kodak box, така че успял да направи няколко снимки на непознатото същество, преди да изчезне отново в мрачните води.

Със сигурност качеството на снимката е много далеч от всичко, което бихме очаквали да видим с днешните технологии на камерите. Изображението е черно-бяло и каквото и да се вижда в него е замъглено и неясно. Но по онова време снимката била приета като неоспоримо доказателство за съществуването на легендарното чудовище от Лох Нес, което било забелязвано в езерото от векове.

Историята и снимката на Грей са се появили в момент, когато чудовището вече привличало внимание. По-рано същата година Джордж Спайсър и съпругата му шофирали из планините, когато също видели нещо голямо във водата. Те го описали като същество с огромно тяло без крайници и дълъг врат. Тяхната история събудила обществения интерес и вероятно е допринесла за вълнението около снимката на Грей.

Тези истории превърнали Неси, както наричат на галено съществото, от местна легенда в глобална мистерия, която довела хиляди нетърпеливи ловци на чудовища до брега на езерото, всеки от които се надявал да види звяра. Но снимката далеч не е убедителна, въпреки твърденията на нейните поддръжници. За някои това е гигантско водно животно, за други лебед, който се спускал под водата или дори лабрадор, плувал с пръчка в устата си.

След това, на 21 април 1934 г., Daily Mail публикували „Снимката на хирурга“, заснета от лекар на име Робърт Кенет Уилсън. Снимката е може би най-известното изображение на чудовището от Лох Нес, чиято дълга шия и горна част на тялото му се появяват над водата. Въпреки популярността й, д-р Уилсън отказал името му да бъде свързано с нея, поради което тя е озаглавена „Снимката на хирурга“.

On April 18, 1934, this image of the Loch Ness monster was allegedly taken. Known as “the surgeon’s photo”, it first appeared in The Daily Mail. The photographer was British surgeon Robert Kenneth Wilson (1899-1969). It would later be revealed as a hoax. pic.twitter.com/1TcLBtpb5F