„Най-завладяващите досега снимки“: Фотографка показа кадри на чудовището от Лох Нес

Ф отографка разкри "завладяващи" снимки на това, което предполага, че е митичното чудовище от Лох Нес, след като ги пази в тайна в продължение на пет години.

52-годишната Чи Кели е направила снимките на създанието от шотландския фолклор преди половин десетилетие, но не ги е споделила досега от страх от публичен присмех.

Първите 15 изображения бяха разкрити миналата година и сега подкастът на Cryptid Factor пусна и анализира всичките 71 кадъра.

Изображенията са представени във видеоклип и изглежда показват нещо, което се движи през езерото в Хайлендс.

Въпреки многото изображения на така нареченото чудовище - включително известна снимка, направена през 1934 г. от полковник Робърт Кенет Уилсън - доказано, че са фалшификати, това не спира туристите да се стичат в района всяка година с надеждата да видят митичния звяр.

На стряскащите снимки Кели твърди, че е уловила неидентифицирано голямо подобно на змиорка същество може да се види на повърхността на легендарните води.

Г-жа Кели правила снимки на района в Дорес, когато тя и нейният съпруг видели „странно създание“ да се движи отдясно наляво на разстояние от около 100 метра.

След това изчезна и никога не се появи отново, твърдят те.

Фотографката била толкова шокирана от това, което видяла на 13 август 2018 г., че се страхувала от публични подигравки и не споделила снимките.

Но тя била вдъхновена от най-голямото издирване на Неси от над 50 години миналия август, в което се включили стотици доброволци.

Тогава тя събрала смелост да покаже своите изумителни снимки на ветерана ловец на Неси Стив Фелтъм, който постави световен рекорд за най-дълго търсене на чудовището от Лох Нес - вече над 30 години.

Той каза: „Те са най-завладяващите повърхностни изображения. Надяваме се, че поставянето на всички 71 кадъра ще предизвика международен дебат и анализ. Това е смисълът."

"Все още не подлежат на обяснение. Не мисля, че са видри - тези същества са много по-малки от това, което е на изображенията - или водолази. Изглежда също, че може да има два обекта. Те със сигурност изискват допълнително разследване."

Фотографката каза, че съществото прави „странно движение на повърхността“, но не се чува звук. "Странни форми можеха да се видят и под повърхността на водата, която беше тъмна", каза тя.

„Не можах да преценя точно дължината му, но двете части, които се виждаха, бяха дълги по-малко от два метра заедно“, допълни Кели.

Домакините на подкаста, в която взе участие фотографката, казаха: „Това видео ни позволява да видим как се движи чудовището, което променя играта. Веднага щом видяхме готовия кадър, знаехме, че трябва да го покажем на света."

Изминаха повече от 90 години от началото на съвременния феномен "Чудовището от Лох Нес".

На 14 април 1933 г. управителката на хотел Олди Макай съобщава, че е видяла „риба, подобна на кит“ във водите на Лох Нес.

Според Google има около 200 000 търсения всеки месец за чудовището от Лох Нес и около 120 000 за информация и настаняване в близост до Лох Нес. Твърди се, че мистерията на чудовището струва £30 милиона за региона.

Твърди се, че ирландският мисионер Свети Колумба за първи път се е натъкнал на звяр в река Нес през 565 г. сл. Хр.

Официалният регистър за наблюдения на чудовища от Лох Нес вече регистрира 1166 наблюдения - включително изображения от уеб камери - от записи и други доказателства, датиращи от векове.

