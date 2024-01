"Напускам с любов, мир и светлина": Последните думи на първия екзекутиран с азот Кенет Смит

А лабама екзекутира осъдения за убийство Кенет Смит с помощта на азотен газ - за първи път се използва такъв метод. Това съобщи Newsweek.

58-годишният Смит е обявен за мъртъв в 20:25 ч. в Атмор в окръг Ескамбия, Алабама на 25 януари, след като според съобщенията е изглеждало, че се тресе и гърчи, когато газът навлязъл в тялото му.

Групи за защита на правата на човека се изказаха за новия метод на екзекуция, който според официални лица трябва да бъде "най-безболезненият и хуманен метод на екзекуция, познат на човека". Те заявиха, че загубата на съзнание трябва да настъпи малко след въвеждането на газа в организма - нещо, което свидетелите опровергаха.

"Тази вечер Алабама кара човечеството да направи крачка назад. Напускам с любов, мир и светлина". Това са последните думи на Смит, цитирани от Асошиейтед прес.

След като му поставили противогаз, Смит се усмихнал, кимнал и написал „Обичам те“, а посланието било адресирано до семейството му, според BBC.

Последното ястие, което консумирал било пържола, препечен хляб и яйца.

Това е вторият опит на държавата да екзекутира Смит, който е осъден за убийството на Елизабет Сенет в заговор за наемно убийство през 1988 г. През 2022 г. длъжностните лица в Алабама се опитват да приложат смъртоносна инжекция, но екзекуцията е отменена в последния момент.

Методът на екзекуция е широко критикуван, въпреки че длъжностните лица в Алабама твърдят, че е хуманен.

Джъстин Мацола, изследовател от “Амнести Интернешънъл” САЩ, заяви преди екзекуцията на Смит, че "неизпитаният метод може да бъде изключително болезнен, да доведе до неуспешна екзекуция и да се равнява на изтезание или друго жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание, като по този начин нарушава международните договори за правата на човека, които САЩ са ратифицирали", предаде Newsweek.

В дните преди екзекуцията пред сградата на щатския Капитолий в Монтгомъри се събраха протестиращи. Те се обявиха срещу експерименталния метод.

Джеф Худ, който е бил свидетел на екзекуцията, заяви, че случилото се със Смит в четвъртък не съответства на прогнозите на държавата за начина, по който ще се процедира.

"Той не изпадна в безсъзнание за 30 секунди. Това, което видяхме, бяха минути, в които някой се бореше за живота си. Поклащаше се напред-назад", каза той.

