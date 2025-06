Десетки ирански балистични ракети срещу Израел, експлозии в Тел Авив и Йерусалим

И ран е изстрелял десетки балистични ракети към Израел. Из цялата страната са задействани сирени, а силни експлозии разтърсиха Йерусалим и Тел Авив.

„Десетки ирански балистични ракети са на път към Израел. На населението е дадена инструкция да остане в бомбени укрития до второ нареждане“, заяви представител на израелската армия.

Военен говорител съобщи за десетки балистични ракети, които летят към Израел. Задействани са системите за противовъздушна отбрана.

Сирени за въздушна тревога вият в Йерусалим, а в далечината се чуват експлозии, съобщиха журналисти на АФП от мястото на събитието.

Израелски телевизии показаха кадри, на които над Тел Авив се издига пушек, явно след ракетен удар, предаде Асошиейтед Прес.

15 души са били ранени в Израел, сред които има един с по-тежки наранявания, предаде Al Jazeera .

#BREAKING 🚨🚨🚨



⚡️ Missiles fall in "Tel Aviv" in the center of occupied Palestine following rocket barrages launched from Iran.#BreakingNews #Iran #Israel #Trump pic.twitter.com/DRnsgPVssV