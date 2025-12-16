Главният прокурор на РС Македония подаде оставка

Г лавният прокурор на Република Северна Македония Люпчо Коцевски подаде днес оставка от поста си, като заяви, че от самото начало е бил категоричен, че евентуалната процедура по освобождаването му представлява политическо решение, предаде БГНЕС.

Коцевски обяви решението си на пресконференция в Прокуратурата, като подчерта, че напуска поста с гордо вдигната глава. Парламентът прие оставката. Народното събрание официално е установило прекратяването на правомощията му като държавен обвинител и поради това няма да разглежда внесеното предложение за освобождаването му от длъжност, което беше включено в дневния ред на днешното заседание, тъй като е станало безпредметно, заяви председателят на парламента Африм Гаши.

„Функцията, която изпълнявах малко под две години, упражнявах честно и достойно. Напускам с високо вдигната глава, но и с разочарование от погазването на принципите, върху които се основава правовата държава. Показателно е, че едва днес в 10:00 часа – само час преди насрочения начален час – получих покана от парламента да присъствам на заседание, на което трябваше да се обсъжда моето освобождаване. Самото предложение за освобождаването ми не ми беше връчено и нямам по какво да взема становище“, заяви Коцевски.

Той смята за очевидно, че предложението за освобождаването му не се основава нито на закон, нито на факти, а представлява прецедент с далечни последици за независимостта на прокуратурата.

„В предложението като основания за освобождаване са посочени едва три реда, без нито едно обяснение или аргументирана обосновка. Законът е ясен – държавният прокурор може да бъде освободен само ако бъде установено тежко дисциплинарно нарушение. Това правило не съществува, за да защитава Люпчо Коцевски или който и да е бъдещ носител на тази функция, а за да гарантира самостоятелността на прокуратурата и принципа на разделение на властите. Именно тези принципи днес са сериозно нарушени, тъй като с нито една процедура не е установено да съм извършил нито леко, нито тежко дисциплинарно нарушение. Това беше потвърдено и от Съвета на прокурорите, който даде отрицателно становище по предложението на правителството като орган, конституционно и законово натоварен със защитата на независимостта на прокуратурата. Поради това самата процедура по освобождаването ми е правно неиздържана“, подчерта той.

По думите му, инициативата за отстраняването му е резултат от това, че е говорил открито и публично за проблемите в прокуратурата.

„Зная защо днес стоя пред вас. Не заради непрофесионална работа. Не заради липса на резултати. Причината е, че като държавен прокурор говорех открито за проблемите и недостига на ресурси, че не се намесвах в законното право на прокурорите да вземат самостоятелни и независими решения. Убеден съм, че причината е и в това, че започнах наистина труден и значим процес – прочистване на редиците на прокуратурата. Аз съм първият държавен прокурор, който след приемането на Закона за прокуратурата през 2021 г. извърши контрол върху работата на висшите прокуратури и на Основната прокуратура за борба с организираната престъпност и корупцията“, заяви Коцевски.