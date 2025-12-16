Какво е състоянието на детето, блъснато от кола в София

П етнайсетгодишното дете, което беше блъснато тази сутрин в столичния квартал „Хаджи Димитър“, е прието с тежка травма в Отделението по детска гръдна хирургия на болница „Пирогов“. Това съобщиха от спешната болница.

Детето е оперирано е и е в стабилно състояние, уточняват от лечебното заведение, без да дават повече подробности.

Сигналът за инцидента е получен в Центъра за спешна медицинска помощ – София в 8:13 ч. Пристигналият на място екип е транспортирал детето до „Пирогов“.

То е било блъснато на пешеходна пътека от жена, чиито проби за алкохол и наркотици са отрицателни, каза на брифинг по-рано днес комисар Мартин Цурински, заместник-началник на отдел „Пътна полиция“ на Столичната дирекция на вътрешните работи.