Какво е състоянието на детето, блъснато от кола в София

Детето беше блъснато на пешеходна пътека в кв. „Хаджи Димитър“

16 декември 2025, 14:21
Какво е състоянието на детето, блъснато от кола в София
П етнайсетгодишното дете, което беше блъснато тази сутрин в столичния квартал „Хаджи Димитър“, е прието с тежка травма в Отделението по детска гръдна хирургия на болница „Пирогов“. Това съобщиха от спешната болница. 

Детето е оперирано е и е в стабилно състояние, уточняват от лечебното заведение, без да дават повече подробности. 

Сигналът за инцидента е получен в Центъра за спешна медицинска помощ – София в 8:13 ч. Пристигналият на място екип е транспортирал детето до „Пирогов“. 

То е било блъснато на пешеходна пътека от жена, чиито проби за алкохол и наркотици са отрицателни, каза на брифинг по-рано днес комисар Мартин Цурински, заместник-началник на отдел „Пътна полиция“ на Столичната дирекция на вътрешните работи.

