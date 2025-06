Путин разговаря с Нетаняху, предложи да посредничи с Иран

Р уският президент Владимир Путин проведе отделни телефонни разговори с иранския си колега Масуд Пезешкиан и израелския премиер Бенямин Нетаняху, съобщи Кремъл след многобройните израелски удари в Иран.

Кремъл определи тези действия като „опасна ескалация“, предаде АФП.

Putin Speaks with Iranian and Israeli Leaders



President Vladimir Putin held phone talks with Iranian President Masoud Pezeshkian and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu following Israel’s recent military action against Iran, the Kremlin said.



Putin expressed condolences… pic.twitter.com/HGei4o6VbG