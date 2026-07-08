Камион излезе от пътя и помете паркирани коли в Русенско, четирима пешеходци пострадаха

Ч етирима пешеходци са пострадали леко при катастрофа с камион в град Сеново, област Русе, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за инцидента е подаден около 1:35 часа през нощта.

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По първоначална информация камион, управляван от 43-годишен мъж, се е движил по участъка от железопътната гара към ул. „Охрид“, когато водачът е загубил контрол над превозното средство.

Камионът е излязъл вдясно от пътното платно и последователно се е блъснал в три паркирани леки автомобила. От удара автомобилите са се преместили и са ударили метален контейнер за отпадъци, който е затиснал четирима мъже, намиращи се по това време на тротоара.

Пострадалите са на възраст между 31 и 56 години. Те са били прегледани на място от екип на Спешна помощ, след което са освободени за домашно лечение с леки охлузвания и повърхностни наранявания.

Пробата на шофьора за употреба на алкохол е отрицателна.

По данни на полицията най-вероятната причина за катастрофата е загуба на контрол над камиона. По случая е започнала проверка, която ще изясни всички обстоятелства около инцидента.