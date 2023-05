Най-странните истории от Северна Корея: Леговището на еднорога и прическа "Амбициозна"

Д ори и да не знаете много за Северна Корея сте чували, че това е едно много различно място. Страната е известна с ядрени заплахи, политическо напрежение и строгата диктатура на Ким Чен-ун. Малцина са успели да избягат или да влязат в севернокорейския балон, но тези, които са успели, имат някои много странни истории за разказване.

Caked in Brylcreem, Kim Jong-Un's haircut actually has a name - Ambitious.



If you had to describe the North Korean leader's trim in one word, what would it be?#KimJongUn #NorthKorea #Politics #SeeEveryAngle #MostTrustedDigitalNewsbrand pic.twitter.com/Kt7Z5fEOOA — i newspaper (@theipaper) April 9, 2019

Прическа "Амбициозна"

Говори се, че на гражданите на Северна Корея е позволено да избират от предварително определен списък от 28 прически. Прословутата прическа на Ким Чен-ун е изключително популярна сред мъжете. Стилът е наречен "амбициозен".

Инцидентът с "балоните с боклук"

През 2016 г. Северна Корея провежда тест с водородна бомба, който предизвика възмущение в Южна Корея. Южнокорейски активисти пускат балони с изписани върху тях критики към Северна Корея, тъй като това е единственият начин да се пренасят съобщения през границата. Северът отвръща на удара с балони, пълни с боклук.

New North Korea propaganda posters KLAXON. And they’re virtually identical to the last lot of propaganda posters. pic.twitter.com/OzkoFagZt3 — Alistair Coleman (@alistaircoleman) March 6, 2023

Пропагандните плакати

Посетителите на Северна Корея винаги отбелязват огромното количество пропаганда, на всяка улица. Обичайните теми са славата на семейство Ким или Ким Чен-ун, който се забавлява със своите щастливи граждани. Някои от плакатите обаче са значително по-насилствени. Мощността на севернокорейската армия често се представя чрез карикатури с насилие, на които най-големите им врагове, Южна Корея и САЩ, са унищожени. Най-страшното е, че тези плакати ги има и в училищата. Изглежда има активни усилия за формиране на умовете на малките севернокорейски деца в определена посока.

Невероятните таланти на Ким Чен-ун

Нелепата пропаганда, която Северна Корея пуска за Ким Чен-ун, предизвиква смях в целия свят. Например севернокорейците смятат, че той никога не използва тоалетната. В учебници в Северна Корея учат децата, че Ким Чен-ун се е научил да кара кола на тригодишна възраст.

North Korea has mocked the US with a faux letter from Abraham Lincoln to Obama https://t.co/jzcFn436HL pic.twitter.com/0ykoNR4UWR — PressInsiderdaily (@UsaNewsPress) April 12, 2016

Писмото на Линкълн

Северна Корея има дълга история на отправяне на обиди срещу САЩ и техните военни сили. През 2016 г. обаче се случва странен обрат. С рекламен трик те създават фалшиво писмо от починалия американски президент Ейбрахам Линкълн. Писмото е адресирано до президента Обама и в него „Линкълн“ критикува стремежа на Обама да изгради свят без ядрени оръжия и дори го представя като лош лидер.

Kim Jong-Un claims North Korea discovered a unicorn lair under a temple http://t.co/fMFTOwV3xH pic.twitter.com/zQunpKCrYw — UPROXX (@UPROXX) July 8, 2015

Леговището на еднорога

През 2012 г. севернокорейските медии публикуват истински доклад, в който се твърди, че археолози в Пхенян са открили леговище на еднорог.

Фалшивите фенове

По време на Световното първенство през 2010 г. в Южна Африка е разкрито, че севернокорейските привърженици всъщност не са севернокорейци. Общоизвестно е, че има строги ограничения за пътуване за севернокорейците, така че човек си задава въпроса как са имали хиляди фенове, които да аплодират на игрите? Отговорът е, че са платили на хиляди китайски актьори да отидат на футболните мачове и да аплодират за Северна Корея!

Социалистическата Годзила

Съобщава се, че Ким Чен Ир е бил голям фен на киното и е мечтаел да създаде невероятни филми, които да убедят света във величието на Северна Корея. За да постигне това, той отвлича известния южнокорейски режисьор Шин Санг-ок, който понякога е наричан Орсън Уелс от Корея. Шин Санг-ок се опитва да избяга, за което е наказан с четири години затвор, където оцелява на диета от трева, сол и ориз. В крайна сметка той създава филма, който Ким Чен Ир искал - социалистическа пропагандна, копие на филма „Годзила“, наречен „Пулсари“.

In 2015, the North Korean government decided to return to UTC+ 08:30 from UTC+ 09:00 and was officially named the #Pyongyang Time or #PYT. The time zone change went into effect on the 70th anniversary of the #liberation of #Korea.#North #Korean #government #anniversary pic.twitter.com/O0S7zXs9uS — Invictus Corporation (@invictus_ltd) August 15, 2020

Часовата зона на Северна Корея

През 2015 г. Северна Корея решава да създаде своя собствена часова зона, сега известна като време в Пхенян. Това, което правят, е просто да върнат часовника с 30 минути назад.

Севернокорейският календар

Това е първият път, в който решават да бъдат различни. Според техния календар 2020 година е известна като чучхе 109. Те отброяват годините от раждането на първоначалния лидер Ким Ир Сен, вместо от раждането на Христос.

The North Korean village of Kijong-dong, believed to be completely fake and used for propaganda. The buildings appear to be concrete shells. pic.twitter.com/4SebcJUnjC — sobore (@sobore) December 11, 2016

Фалшивото село

Границата между Северна и Южна Корея е една от най-строго охраняваните граници в света. Между двете страни има участък от земя, известен като демилитаризираната зона. От своята страна на тази зона Северна Корея построява град, известен като Селото на мира. Странното в този град е, че в него няма хора. Изглежда, че е построен изцяло за изява, тъй като се вижда от корейската граница. Някои смятат, че това е трик за примамване на южнокорейски дезертьори.