Северна Корея осъди на разстрел студент, разпространявал "Игра на Калмари"

С тудент от Северна Корея е осъден на смърт чрез разстрел заради разпространение в страната на популярния южнокорейски сериал на Нетфликс "Игра на калмари".

Студентът се върнал от Китай с цифрово копие на USB на сериала. Той бил хванат да продава няколко копия от сериала на колеги.

Според "Radio Free Asi" и "Variety", властите са разкрили мъжа, пренасящ контрабандно сериала на Нетфликс в Северна Корея, след като са заловили група ученици от гимназията, които го гледат.

Друг ученик, закупил копие от сериала, е осъден на доживотен затвор, а шестима други, които са гледали пиратско копие, са осъдени на пет години затвор.

