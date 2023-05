8 предмета от митовете и легендите, които вълнуват въображението ни

М итовете и легендите изобилстват от вълнуващи истории за мистични предмети и артефакти, които отключват голяма сила. От камъка Чинтамани от индуската митология, до Копието на съдбата от християнството, тези предмети са владеели въображението на хора от различни култури и епохи.



Независимо дали са талисмани за късмет, божествени оръжия или инструменти с магически сили, тези артефакти остават символ на свръхестественото и на човешкото желание за власт. В завладяващите измерения на фолклора тези митични предмети продължават да ни вдъхновяват и очароват, напомняйки ни за безграничните възможности на човешкото въображение и силата на разказването.

1. Екскалибур - Мечът на крал Артур

Митове

Започваме нашето изследване с най-известния меч в историята - Екскалибур, от легендата за крал Артур. Този митичен обект е известен със своята необикновена сила и символичната си връзка с истинския крал на Англия. Според легендите само законният крал можел да владее този меч, който давал на притежателя си изключителна сила и мъжество в битка.



Тъй като легендата за Артур има огромен брой вариации, описанията на Екскалибур са различни. Много хора свързват Екскалибур с приказките за меча в камъка. Историята за това как младият Артур извадил магическия меч от камък, с което станал крал. Тази версия за произхода на меча се появява за пръв път през 1200 г. сл. Хр. в Мерлин на Робърт де Борон. Мерлин предсказал, че който извади меча, ще стане крал.

По-късните версии на митовете за Артур предлагат различени истории за произхода на Екскалибур. В тези интерпретации Екскалибур е представен като втори меч на Артур, придобит след като оригиналният (мечът в камъка) бил разбит в свирепа битка. След като получава съвет от Мерлин, Артур търси мистичната дама от езерото, която му подарява омагьосания меч Екскалибур. Както се казва в историята, когато Артур среща смъртта си, поверява на хората си задачата да върнат Екскалибур в езерото, откъдето е дошъл.

Written by Geoffrey of Monmouth in 1136 AD, Avalon features in Arthurian legend as the place where Excalibur, King Arthur’s sword, came from. It is also where King Arthur returned in order to die after being gravely wounded at the battle of Camlann. pic.twitter.com/MIgvhGKX8I — The School of Life (@TheSchoolOfLife) January 31, 2023



В някои версии мечът Екскалибур има магически сили, което прави притежателя му по-силен, по-бърз или дори невидим в битка. В други версии мечът е до голяма степен символичен. През цялата история Екскалибур е тълкуван като символ на силата и храбростта. Той е вдъхновил безброй произведения на литературата, изкуството и киното и остава един от най-трайните и обичани символи от митовете за Артур и до днес.

2. Мьолнир - Чукът на Тор

Митове

Вторият най-известен митичен предмет в нашия списък е чукът на Тор, Мьолнир, особено след филмите на Марвел. Мьолнир е може би най-емблематичното оръжие в скандинавската митология.

Подобно на приказките за Артур, скандинавската митология е пълна с вариации, така че и тук ще работим с обобщения. Мьолнир обикновено се описва като изкован от две джуджета, които били помолени от Локи да направят оръжието. Известно е, че Тор го е използвал, за да контролира гръмотевиците и светкавиците, както и в бой.

Thor's Fight with the Giants (1872) by Mårten Eskil (Swedish, 1825-1896). The thunder god swings his lightning drenched hammer. #Myth pic.twitter.com/AridcMtr8r — Long Victorian Prints (@longvictorian4) July 28, 2021



Най-известният мит около чука е историята за това как Тор го изгубил. Богът на пакостите, Локи, организирал кражбата на чука с помощта на един гигант. За да си го върне Тор, трябвало да се маскира като жена.

Мьолнир се е превърнал в траен символ от скандинавската митология, символизиращ сила, мощ и защита. Подобно на Екскалибур, той е включен в много аспекти на съвременната поп култура, появявайки се в комикси, филми и видео игри.

3. Златното Руно

Митове

Нека оставим настрана оръжията за момент. Много митове разказват за герои, пратени на мисия за намиране на митичен предмет. Това е често срещан сюжет в древногръцката митология и митът за Златното руно е класически пример.

Твърди се, че руното идва от магически крилат овен, наречен Хрисомало. Той бил изпратен от боговете да спаси Фрикс и Хела, деца на цар Атамант, от злата им мащеха. За съжаление Хела паднала от гърба на овена и умряла, но Фрикс бил спасен. В знак на благодарност към боговете той заклал овена и окачи златното му руно в свещена гора.

Where did the Golden Fleece come from? In myth the fleece was cut from a winged ram sired by Poseidon and the nymph Theophane. The ram was sacrificed to Poseidon, its fleece taken, and Poseidon put the ram in the stars: the constellation Aries. #MythologyMonday pic.twitter.com/utmU2R2SZh — Godyssey (@GodysseyPodcast) August 22, 2022



Години по-късно и Язон и аргонавтите, запомнени като велики гръцки герои, са натоварени със задачата да върнат руното. С помощта на магьосницата Медея, Язон се сдобил с руното и се завърнал у дома победоносно.

Руното се появява и в по-късни митове. Разказвало се, че имало лечебни сили и герои като Атланта и Персей тръгнали да го търсят. Също така се свързва със съзвездието Овен. Руното често се тълкува като символ на богатство, власт и престиж. Митологията около този него е интерпретирана в литературата, изкуството и киното, което го прави един от най-трайните и обичани символи от гръцката митология.

4. Философският камък

Митове

До издаването на първата книга за Хари Потър Философският камък съвсем не бил така известен, както другите предмети от този списък. Дори днес повечето хора вероятно не са запознати с него, освен от популярното заглавие на детската поредица.

Философският камък е легендарна субстанция от западната алхимия. Твърди се, че има силата да трансформира неблагородни метали като олово в злато. Според някои легенди той давал вечна младост и живот на онези, които го намерят. Много алхимици прекарали целия си живот в откриването му.

Не сме сигурни откъде произлиза легендата, но се смята, че е повлияна от древните египетски и гръцки алхимични практики. След това камъкът е добил популярност от алхимици като Алберт Магнус и Парацелз, които вярвали, че камъкът ще даде отговорите, които крие Вселената.

Ancient Egypt (Al Kemet) is where we derive the word alchemy. The Myth of Osiris is allegorical for the alchemical extraction of the philosopher's stone DMT; the same biblical stone which was rejected for temple construction is the cornerstone to understanding the elixir of life. pic.twitter.com/EpbXcYN0vp — RN Vooght 𓁀𓀳 𓁢 𓂀 (@VooghtRN) December 7, 2021





За мнозина той е метафора за духовна трансформация и просветление, а не действителен физически обект. Процесът на трансформиране на неблагороден метал в злато се разглежда като символ на пътуването на алхимика към по-високо ниво на съзнание и разбиране.

Не е изненадващо, че философският камък никога не е бил намиран. Но онези, които са бленували за него, са поставили основата на съвременната химия и научните открития. Днес идеята за вечен живот или трансмутация на металите може да изглежда възможна, но тези първи поколения учени и мислители са успели да преминат границите на онова, което се е смятало за възможно, проправяйки пътя за някои от най-големите открития на човечеството.

5.Копието на съдбата, реликва от разпятието

Митове

Християнската иконография отдавна се вълнува от смъртта на Исус Христос чрез разпятието. Вземете например Копието на съдбата. Според историята с копието е бил пронизан хълбока на Исус, докато е бил на кръста, и се вярва, че то притежава изключителна сила.

Копието се свързва с няколко значими исторически фигури. Твърди се, че римският император Константин го е носел в битка и с него е успявал да постигне големи победи. Твърди се също, че копието е било притежавано от Карл Велики и Наполеон.

Catholic Files - #CFILESArt



The Holy Spear Of Destiny is a relic discovered in June 1098 during the First Crusade by Christian Crusaders at Antioch. It was said to be the lance that pierced the side of Christ at the Crucifixion.



From: https://t.co/jhqnndG4Ea pic.twitter.com/FsMfIC8h4j — Catholic Files (@catholicfiles) January 21, 2021



Легендите около него продължили да съществуват и през 20-ти век, когато го свързвали с Нацистка Германия. Според историите, Хитлер е имал мания по окултното и се предполага, че е вярвал, че копието ще му даде силата нужна му да завладее света. Казва се още, че нацистите се сдобили с копие, което смятали за истинското, и го изложили в музей в Нюрнберг.

Това копие е изследвано от учени, които смятали, че то датира от около 800 г. сл. Хр. Друго копие, за което се твърди, че е Копието на съдбата, се съхранява във Вагаршапат, Армения. Според друга версия е възможно легендарното оръжие да е заровено в църквата "Свети Петър" в Антиохия.

Въпреки че автентичността на тези предмети често се оспорва, легендите около тях продължават да съществуват. Предполагаемите мистични сили на копието и връзката му със значими исторически фигури го правят мистериозен и траен символ в човешката история. Теориите на конспирацията вероятно ще го приписват и на други велики хора с векове напред.

6.Пръчката на краля на маймуните

Митове

Пръчката на краля на маймуните, известен като Ruyi Jingu Bang, е един от най-известните предмети в китайската митология. След като кралят на маймуните Сун Укунг помогнал на краля дракон на източните морета да победи един демон, в знак на благодарност, той му подарил пръчката.

Когато кралят на маймуните за пръв път видял тоягата, тя приличала на стълб от черно желязо, дълга 6 метра и широка колкото варел. Вместо да бъде използвана като оръжие, тоягата се използвала от Ю Велики (легендарен крал от древен китайски мит) при измерването на дълбочината на голямо наводнение.

1/2 This image by a friend shows a Monkey King shrine in Thailand. Take note of the staff characters. 如意金剛榜 (Ruyi jingang bang) (榜 should be 棒) translates to "As-you-will Vajra staff". The literary weapon is 如意金箍棒 (Ruyi jingu bang), the "As-you-will Gold-Banded Staff" pic.twitter.com/1nJRBoGfOX — Journey to the West Research (@McClanJr81) June 6, 2022



Когато обаче царят на маймуните повдигнал тоягата, тя незабавно се свила. Когато прочел надписа отстрани, той разбрал, че тя тежи 8 000 кг. Маймуната скоро научила, че може да променя размера на жезъла по свое желание, дори до размера на игла, когато не му била нужна. Според легендата тоягата е неразрушима и е способна да контролира елементите.

В класическия китайски роман „Пътуване на Запад“, кралят на маймуните използва тоягата, за да побеждава демони, чудовища и други свръхестествени сили. Тя се е превърнала в символ на власт и сила.

7. Печатът на Цар Соломон

Митове

Печатът на Соломон или пръстенът на Соломон е магически пръстен печат, приписван на израелския цар. Обикновено се изобразява като пентаграм или хексаграм. Според легендите той е давал на Соломон различни сили. Както при други митични предмети, пръстенът позволявал на Соломон да контролира свръхестествени същества като шедими (термин, използван за назоваване на духове и демони в юдаизма) и джинове. Също така се казва, че му позволявал да говори с животните и му осигурявал защита срещу злите сили.

Споменава се за пръв път от еврейския историк от I-ви век, Йосиф Флавий. След това започва да се появява и в арабски текстове, където се свързва с пророка Сюлейман, за когото се смята, че контролирал вятъра, животните и джиновете. Както в еврейската, така и в ислямската магическа традиция се смята, че символът има защитна и лечебна сила.

The Significance of the Sacred Seal of Solomon and its #Symbolshttps://t.co/k7dxvDzCpA — Ancient Origins (@ancientorigins) April 12, 2023





Най-известните легенди около пръстена обаче идват от средновековни източни писатели. Според тях пръстенът е гравиран от Бог и е спуснат на Соломон директно от небето. Изработен е от месинг и желязо, а двете части са използвани за запечатване на команди и към добрите и към злите духове. Споменаването на магически пръстен датира от около 100 г. сл. н. е., а връзката на Соломон с него е по-късно вярване.

8.Камъкът Чинтамани, най-добрият талисман за късмет

Митове

Камъкът Чинтамани е митичен предмет както от древната индуистка, така и от будистката митология. Твърди се, че има необикновени сили и се вярва, че е най-добрият талисман за късмет. Смятало се, че камъкът е дело на боговете, открит от Гаруда, който го дал на майка си Вината.

Разказва се, че камъкът е изключителен и в зависимост от мита има различни способности. Най-разпространено е вярването, че може да изпълни всяко желание. Според други легенди можел да лекува и да носи мир и просперитет на всеки, който го притежава.

Както при останалите легендарни предмети в този списък, и за камъка Чинтамани се вярва, че е принадлежал както на реални, така и на митологични фигури. Най-известният мит разказва как камъкът бил обладан от краля на демоните Равана, но след това му бил отнет от бог Рама.

The Chintamani Stone, from Hindu & Buddhist mythology could grant wishes. It’s power so great that eventually they sent it to the hidden/flying/golden city of Shambhala. It supposedly healed sickness & purified water, as a metaphor for the teachings of Buddha.#FolkloreThursday pic.twitter.com/Xn6FvdnQeo — LadyTeapots🌱🫖 (@LadyTeapots) September 27, 2018

Често се сравнява с Философския камък. Мнозина, възприели легендата за истина, прекарвали години в опити да го намерят. Чинтамани също е останал като символ на късмет и просперитет в индуистката и будистка митология и представлява не само силата на боговете, но и възможността за постигане на най-големите желания.

И така от меча на Артур до жезъла на краля на маймуните, темата за митичните предмети винаги е била завладяваща и безкрайно интригуваща. Всички тези истории и предмети символизират човешкият стремеж към власт, защита и постигане на най-съкровените желания.

Въпреки че тези легендарни предмети често са измислени, те продължават да пленяват и вдъхновяват хората и до днес, поддържайки силата на мита жива. Независимо дали са символи на късмет, инструменти на божественото правосъдие, или проводници на магия, тези предмети ни напомнят, че светът на митовете е пълен с чудеса и възможности и винаги има още нещо за откриване и изследване.