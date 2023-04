Най-противоречивата мистерия: Какво стана с полет MH370

П олет MH370 на Малайзийските авиолинии излита от международното летище в Куала Лумпур в 12:41 ч. на 8 март 2014 г. Превозвал е предимно китайски пътници, а дестинацията на Boeing 777 е била Пекин. 38 минути след излитането самолетът спира да се свързва с контрола на въздушното движение. MH370 е проследяван в продължение на още един час от военни радари, докато прелита над Андаманско море в Индийския океан. След това за него не се чува нищо повече.

Издирването на MH370 се превръща в най-скъпото в историята на авиацията. Продължило три години, търсенето претърсва 120 000 кв. км от Индийския океан, докато не е прекратено през 2017 г., след като не е намерено нищо. През следващата година изпълнителят Ocean Infinity започна частно търсене; отново не бяха открити следи от изчезналия самолет. Ocean Infinity се надява да възобнови търсенето през 2023 или 2024 г., в очакване на одобрение от малайзийското правителство.

Официалното обяснение за изчезването на MH370 е, че самолетът се е разбил в южната част на Индийския океан. Както съобщава Би Би Си, на пресконференция през 2014 г. малайзийският министър-председател Наджиб Разак обявява, че Inmarsat (компания за сателитни данни) и британският Отдел за разследване на въздушни инциденти "са стигнали до заключението, че MH370 е летял по южния коридор и че последната му позиция е била в средата на Индийския океан, западно от Пърт.

"Това е отдалечено място, далеч от всички възможни места за кацане. Ето защо с дълбока тъга и съжаление трябва да ви информирам, че според тези нови данни полет MH370 е приключил в южната част на Индийския океан.

When searching for the missing Malaysian flight MH370, an ocean landscape was discovered with mountains higher than Mont Blanc and ridges deeper than the Grand Canyon 15,000 feet below the surface in the Southern Indian Ocean. And even a submarine volcano. https://t.co/IpjRaOOtyy — Emily♡ (@ItsEmilyKaty) April 10, 2023

След изчезването на самолета бяха изказани много теории. Те варират от правдоподобни, като отвличане или пожар в пилотската кабина, до необичайни, като отвличане от извънземни или самолетът да е бил засмукан от черна дупка.

През 2015 г. и 2016 г. по бреговете на острови в западната част на Индийския океан бяха изхвърлени отломки, идентифицирани като принадлежащи на MH370, което сложи край на някои от най-дивите слухове, но докато не бъдат открити останките на самолета и не бъдат възстановени записващите устройства, истинската причина за изчезването му ще продължи да подхранва спекулациите.

Отвличането е предложено като възможна причина почти веднага след изчезването на самолета. Бяха идентифицирани повече от 600 писти, на които похитителите биха могли да приземят самолета. Въпреки това, както потвърди премиерът Наджиб Разак, крайната позиция на самолета е била твърде далеч от местата за кацане, за да бъде това възможно обяснение. Когато една година след изчезването на самолета започнаха да се изхвърлят части от полет MH370, идеята, че той е бил отвлечен и е летял до неизвестно място, стана много малко вероятна.

Най-популярните теории за отвличането са:

Тероризъм

Предположенията, че самолетът е бил отвлечен от терористи, бяха подхранвани от спекулации в социалните медии. Междувременно руски медии разпространиха идеята, че терористи са отлетели със самолета за Афганистан и са държали пътниците и екипажа му като заложници.

Северна Корея

В социалните мрежи се появи слух, че самолетът е бил отвлечен и е летял за Северна Корея, както се е случило с Korean Airlines YS-11 през 1969 г. Слухът е малко достоверен, тъй като Китай е един от малкото съюзници на Северна Корея, което прави масовото отвличане на нейни граждани не само крайно неправдоподобно, но и опасно за режима, който разчита толкова много на съседа си.

Диего Гарсия

Привържениците на конспиративните теории започват да разпространяват в интернет идеята, че самолетът е бил отвлечен от Съединените щати и е летял до американската военна база на остров Диего Гарсия в британската територия в Индийския океан. Американските власти категорично отричат да имат каквото и да било отношение към изчезването на самолета и посочват като доказателство отломките, които започват да се появяват през 2015 г.

Теория за призрачен мобилен телефон

Няколко роднини и приятели на пътници на борда на полет MH370 заявиха, че все още са чували звъненето на телефона, когато са се опитвали да се свържат с пътниците след изчезването на самолета. Това накара хората да твърдят, че тъй като пътниците все още са имали работещи телефони, те трябва да са живи и да са държани някъде като заложници. Тази теория беше опровергана от анализатора на безжични мрежи Джеф Каган, който обясни, че звъненето може да се чуе и след като телефонът е бил унищожен, тъй като мрежата търси връзка.

Освен различните теории за отвличане на самолети са излагани и други обяснения. Това са:

Самоубийство на пилота

Според книгата на авиационния експерт Юън Уилсън "Лека нощ, Малайзия 370: Захари Шах, пилотът на самолета може да се е самоубил. Теорията придобива популярност, когато се установява, че Шах не е правил никакви социални или професионални планове след 8 март. Освен това полет MH370 прави три завоя извън планирания си маршрут, които водят до остров Пенанг, където Шах е роден, което кара бившия пилот на British Airways Саймън Харди да предположи, че Шах е хвърлил последен поглед към родния си остров, преди да унищожи самолета. Семейството на Шах категорично отрича самолетът да е изчезнал в резултат на самоубийство на пилота.

Изстреляна

Изказани са и предположения, че самолетът е бил свален. Повечето хора, които вярват в това, хвърлят вината върху Съединените щати, а някои предполагат, че самолетът е бил свален случайно в рамките на съвместно американско-тайландско учение. Други твърдят, че самолетът е бил свален умишлено, тъй като е имало опасения, че ще бъде използван като оръжие при атака срещу военната база Диего Гарсия, подобна на тази от 11 септември. Никога не са били представяни достоверни доказателства в подкрепа на тези или други подобни теории.

Огън

Малко по-правдоподобна е теорията, че пожар в пилотската кабина, в товарния отсек или на друго място в машината е довел до падането на самолета. В подкрепа на това твърдение бяха дадени примери за предишни пожари, като този, който погълна полет 667 на EgyptAir, унищожавайки Boeing 777, докато той е на земята, и полет 2120 на Nigeria Airways, който се запали малко след излитането.

Кибератака

Сали Лийвсли, бивш научен съветник на британското правителство, изказа предположение, че самолетът може да е бил свален от кибератака. От Boeing бързо отхвърлиха тази теория, заявявайки, че са уверени в своите мерки за сигурност на критичните полетни системи и че е много малко вероятно хакер да ги преодолее.

Други теории

Винаги когато се случи трагедия, някои хора посягат към най-невероятните теории, които могат да измислят. MH370 не прави изключение, като предположенията варират от това, че самолетът е бил засмукан в друга вселена от черна дупка, до това, че е бил отвлечен от извънземни. Както обикновено, няма доказателства в подкрепа на тези теории.

Докато не бъдат намерени останките на MH370, ще продължат спекулациите за истинската причина, поради която самолетът и 227-те пътници и 12-те души екипаж на борда изчезнаха през 2014 г.