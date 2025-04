Скок на случаите на туберкулоза във Великобритания

С лучаите на туберкулоза (ТБ) са се увеличили с 13% в Англия през миналата година, като увеличението е както сред имигрантите, така и сред хората, родени в Обединеното кралство.

Аня Мадхвани вече била болна, когато й свършила водата насред пустинята.

Тя е пътувала от Обединеното кралство, за да бяга ултрамаратон в Мароко през 2018 г.

Вечерта, когато къмпингувала, тя имала треска. Когато кашляла, се появявала кръв.

Тогава започнали халюцинациите.

„Бях сама в това пространство от изпечена земя“, разказа Мадхвани, която сега е на 35 години.

