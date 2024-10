Нелегален имигрант от Китай пренесе рядка форма на туберкулоза в САЩ

Л уизиана съди министъра на вътрешната сигурност, след като в щата е пристигнал нелегален имигрант с рядка, устойчива на лекарства форма на туберкулоза, предаде Newsweek.

Губернаторът Джеф Ландри и главният прокурор Лиз Мърил заявиха в сряда, че служителите на имиграционните и митническите служби на САЩ (ICE) са преместили китайския гражданин в ареста, като са го поставили в контакт с поне 200 други задържани и служители.

Длъжностните лица заявиха, че са работили, за да изолират случая, но че ICE е пренебрегнала техните призиви за задържане на лица, докато не бъдат освободени от Министерството на здравеопазването на Луизиана, което може да доведе до разпространение на болестта.

„Този път избегнахме куршум, използвахме съдебната система, за да гарантираме, че можем да продължим да защитаваме обществеността“, заяви губернаторът Ландри, републиканец, пред репортери в сряда, като добави, че няма данни обществеността да е в опасност.

Водеща причина за смърт сред хората: Рекорден брой болни от туберкулоза

Според иска, подаден срещу министъра на вътрешните работи Алехандро Майоркас, китайският гражданин е преминал нелегално в САЩ в Калифорния през югозападната граница през юли. По-късно, същия месец, заедно с около 100 други задържани лица, те са били транспортирани до обект на ICE в Луизиана.

Пациентът е тестван за туберкулоза, след като показва някои признаци на заболяването, и е прехвърлен в две други съоръжения, преди да се върне в центъра за задържане в Ричууд.

Три дни по-късно, въпреки нарастващите симптоми на туберкулоза, гражданинът е отведен в Центъра за обработка на ICE в Южна Луизиана в Базил и там е освободен сред общото население. Едва на 9 октомври служителите на Министерството на здравеопазването на Луизиана получават положителни резултати за състоянието на имигранта.

