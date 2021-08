Най-малко 29 са жертвите на силното земетресение в Хаити

Н ай-малко 29 са загиналите при земетресението с магнитуд 7,2, което разтърси днес Хаити, като съживи спомените за бедствието през 2010 г., предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Трусът беше усетен в 8:29 ч. местно време

(12:29 ч. по Гринуич) на 12 км от град Сен Луи дю сюд, разположен на около 160 км от столицата Порт о Пренс, по данни на Американския геофизичен институт.

Some photos emerging from the South of Haiti this morning where a major earthquake struck. Prayers for people in the towns of Les Cayes, Jacmel, Jérémie. pic.twitter.com/2wTpJPoUOv