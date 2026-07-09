Илияна Йотова: Надежда Захариева остана вярна на словото

"През целия си творчески път Надежда Захариева остана вярна на словото. На словото, което носи надежда, съхранява човешкото и прави света по-добър. Това заявява президентът Илияна Йотова в съболезнователен адрес до семейството и близките на поетесата Надежда Захариева", съобщиха от пресслужбата на държавния глава.

По-рано днес от семейството на Захариева съобщиха в профила ѝ във Фейсбук за кончината на поетесата.

Почина поетесата Надежда Захариева

"Надежда Захариева вярваше, че мисията на поета е да променя към добро душата на поне един човек", посочи Йотова.

Държавният глава определя Захариева като голям талант, отдаден културен деец и активен общественик и отбелязва, че със своите стихове, книги и песни тя е успяла да докосне сърцата на поколения българи и да остави голямо духовно наследство.

"Нейната поезия, белязана от искреност, чувствителност и дълбока човечност, се превърна в утеха, вдъхновение и съпреживяване за многобройните ѝ почитатели“, подчерта президентът и поясни, че като автор на едни от най-популярните текстове в българската музика Надежда Захариева е успяла да даде думи на любовта, вярата и болката, които ще останат във времето.

България се сбогува с Надежда Захариева: Поетесата, чиито думи останаха завинаги в сърцата ни

"Моите написани думи са моят "изстрадан земен капитал“, казваше тя. Благодарни сме за ценния "капитал“, който ни завеща“, допълни българският президент.