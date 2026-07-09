Цифровото евро мина важна крачка в Европарламента

Европейският парламент подкрепи започването на преговори със Съвета на ЕС по предложението за цифрово евро — следващата стъпка в законодателния процес за създаване на нова електронна форма на единната валута.

Решението беше прието с 416 гласа „за“, 169 „против“ и 22 „въздържал се“ по досието за създаването на цифровото евро. Отделно, с гласуване чрез вдигане на ръка, евродепутатите одобриха и мандата по правилата за доставчиците на платежни услуги от държави в ЕС, чиято валута не е еврото.

Политическите групи „Патриоти за Европа“, Европейски консерватори и реформисти и „Европа на суверенните нации“ бяха оспорили решението на икономическата комисия на ЕП за започване на междуинституционални разговори. След пленарното гласуване обаче парламентът вече може да премине към преговори със Съвета.

Ще стане ли задължително дигиталното евро

Първият кръг от преговори с Ирландското председателство на Съвета се очаква скоро. Преговорният екип на Европейския парламент ще бъде воден от докладчика по темата Фернандо Наварете Рохас от Европейската народна партия.

Какво представлява цифровото евро

Цифровото евро трябва да бъде нова електронна форма на пари, издавана от Европейската централна банка и националните централни банки в еврозоната.

То няма да бъде криптовалута, нито нова валута. Ще бъде форма на еврото, но в електронен вид. Идеята е да може да се използва за плащания онлайн и офлайн — в магазини, в интернет и между физически лица.

Според ЕЦБ цифровото евро би се държало в сметка или дигитален портфейл при банка или публичен посредник, а плащанията биха могли да се правят с телефон или карта.

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Най-важното уточнение: цифровото евро няма да замени кеша. То трябва да го допълва. Хората ще могат да избират дали да плащат с банкноти и монети, с карта, през мобилно приложение или с цифрово евро.

Защо ЕС настоява за него

Европейските институции представят проекта като начин Европа да намали зависимостта си от платежни системи и доставчици извън ЕС.

В момента голяма част от електронните плащания минават през частни международни оператори като Visa, Mastercard, American Express, както и през дигитални услуги като PayPal, Apple Pay и Google Pay.

Логиката на проекта е проста: ако плащанията стават все по-дигитални, ЕС иска гражданите и бизнесът да имат достъп и до публична европейска платежна инфраструктура, а не само до частни решения.

Какво означава това за хората

За гражданите цифровото евро би означавало още един начин за плащане в еврозоната.

Основните услуги трябва да бъдат безплатни. В позицията на Европейския парламент са посочени услуги като откриване на сметка, държане и управление на средства, както и достъп до поне един платежен инструмент.

Предвиждат се и защити за личните данни. Според позицията на ЕП трансакциите трябва да се проверяват, без да се разкриват лични данни извън строго необходимото за функционирането на системата.

Една от важните идеи е цифровото евро да може да работи и офлайн. Това означава плащания без постоянна интернет връзка — например при технически проблем, слаб обхват или прекъсване на мрежата.

Ще трябва ли бизнесът да го приеме

Позицията на Европейския парламент предвижда повечето бизнеси да бъдат задължени да приемат цифрово евро.

Но има важни изключения. Според приетата преговорна позиция те ще важат за самоосигуряващи се лица, както и за малки и микропредприятия, които не приемат други цифрови плащания.

Това е съществен детайл: идеята не е всеки най-малък търговец автоматично да бъде натоварен с ново задължение, ако по принцип не приема електронни плащания.

Какво ще стане с кеша

Пакетът за цифровото евро върви заедно с правила, които трябва да гарантират достъпа до пари в брой.

Страните от еврозоната ще трябва да поддържат кеша достъпен. Бизнесите няма да могат просто да забраняват плащанията с банкноти и монети, а държавите ще трябва редовно да следят наличността на кеш.

Особено внимание ще се обръща на уязвими групи — възрастни хора, хора с ниски доходи и хора без достъп до традиционната банкова система.

С други думи: цифровото евро не идва като заместител на банкнотите, а като допълнение към тях.

Какво още не е решено

Проектът все още не е финално приет. След решението на Европейския парламент започват преговори със Съвета на ЕС, а окончателният текст тепърва трябва да бъде договорен.

Формално Европейската централна банка ще може да вземе окончателно решение за издаване едва след като законодателната рамка бъде приета. Това е юридическо изискване.

Но ЕЦБ не е пасивен наблюдател. Тя от години работи по проекта, подкрепя го публично и вече планира техническата му подготовка.

За да се защити финансовата система, се предвижда и таван на сумата, която един човек ще може да държи в цифрово евро. Идеята е да не се изтеглят прекалено много средства от търговските банки и да не се създава риск за кредитирането.

Кога може да започне реално

Европейската централна банка цели да бъде готова за евентуално първо издаване на цифровото евро през 2029 г., ако необходимото европейско законодателство бъде прието през 2026 г.

Това означава, че 2029 г. не е твърда дата за старт, а работен хоризонт. Преди това трябва да приключат преговорите между европейските институции, да бъде приета правната рамка и ЕЦБ да потвърди окончателно дали цифровото евро ще бъде издадено.

Подготовката може да започне по-рано. ЕЦБ планира 12-месечен пилотен проект от втората половина на 2027 г., в който да участват избрани доставчици на платежни услуги, търговци и служители на Евросистемата.

Какво да запомним

Цифровото евро не е криптовалута, не е нова валута и не е край на кеша. То е проект за публични пари в електронен вид, предназначени за плащания в еврозоната.

За хората това би означавало още един начин за плащане. За Европа — опит да намали зависимостта си от частни и извъневропейски платежни системи.

Но до реалното му въвеждане има още политически, законодателни и технически стъпки.