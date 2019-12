Най-бруталните случаи на потъпкване на човешките права

В сяка година на 10 декември отбелязваме Световния ден за правата на човека. На тази дата през 1948 г. е приета Всеобщата декларация за правата на човека. Въпреки международните усилия за защита на човешките права и до днес има тежки нарушения и потъпкване на човешкото достойнство, права и живот.

Насилието над жени, кризата с рохингите, продължителните военни конфликти, хуманитарната криза в Йемен – това са само малка част от примерите за потъпкване на човешките права по света. Тук няма да се спираме на конкретни случаи, а ще ви представим кои са едни от най-лошите практики, които ограничават и злоупотребвят с правата на хората.

1. Детските бракове

По данни на организацията „Момичета, а не булки“ всяка година по света 12 милиона момичета се омъжват преди да навършат 18 години. Това прави 23 детски бракове всяка минута или 1 детски брак на всеки 2 секунди. Около 650 милиона жени днес са се омъжили докато са били деца. Това е глобален проблем, който обхваща различни страни, култури, религии и етноси. Момичета булки могат да бъдат открити във всеки регион по света – от Близкия Изток до Латинска Америка, Южна Азия и Европа.

Every young girl has a dream they want to achieve in life.Supporting them to fulfil their dreams and aspirations is the best gift they can ever receive from you #VowForGirls @GirlsNotBrides @equalitynow @CenterforGirls @nankunda20 @MabelvanOranje @UNFPAUganda pic.twitter.com/YS87L5otFy