Тя носи глад, страдание и смърт

С поред класация на списание Форбс, най-богатият човек през 2018 г. е основателят на „Amazon“ – Джеф Безос, чието богатство се равнява на 112 млрд. долара. БВП на Афганистан за 2017 г., с население от 35 милиона души, е 20 млрд. долара. Тези данни доказват огромната икономическа пропаст не само между държавите, но и между отделните индивиди.

October 17th.

International Day for the Eradication of Poverty.

"One of the keys to ending child poverty is addressing poverty in the household, from which it often stems. Access to quality social services must be a priority" @antonioguterres#IDEP2019 #WalkOutPoverty.#EndPoverty pic.twitter.com/ByIfTFb9ah