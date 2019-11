Световен ден на тоалетната: 5 причини да бъдем благодарни

Н а 19 ноември отбелязваме Световния ден на тоалетната. Този ден е важен, защото повишава осведомеността на хората относно проблема с липсата на санитарни условия за 4.2 милиарда души по света.

Ето кои са причините поради които трябва да бъдем благодарни, че имаме достъп до тоалетни:

1. Тоалетните спасяват животи

Без тях смъртоносните заболявания се разпространяват бързо. Над 750 деца под 5-годишна възраст умират всеки ден от диария, причинена от опасна вода, канализация и лоша хигиена.

2. Бихте ли отишли на училище, ако там няма тоалетни?

Глобално – едно на всеки три училища няма адекватни тоалетни, а 23 на сто от училищата изобщо нямат тоалетни. Това кара много момичета да изоставят образованието си – без подходящи санитарни помещения, те са принудени да напускат уроците си.

3. Открита дефекация

637 милиона души по света все още практикуват открита дефекация – като тоалетна се използват полета, реки, храсти. Тази практика представлява сериозна опасност за здравето на децата в Индия. Жените също са изложени на риск от физически атаки от страна на мъжете.

Did You Know?



22 million people in Pakistan still defecate in the open! 😮



This sanitation crisis means untreated human waste is spreading diseases into water supplies and the food chain for millions of people.



No one should have #accessdenied to a toilet.#WorldToiletDay pic.twitter.com/As8aEbgPFS — UNICEF Pakistan (@UNICEF_Pakistan) 19 ноември 2019 г.

4. Вода с фекалии



В световен мащаб поне 2 милиарда души използват източник на питейна вода, замърсен с фекалии. Само в един грам изпражнения се съдържат: 10 000 000 вируси; 1 000 000 бактерии. Замърсената вода може да предизвика заболявания като диария, холера, дизентерия, коремен тиф и полиомиелит. Замърсената питейна вода всяка година причинява 485 000 смъртни случаи.

Access to water & sanitation is a human right. Making sanitation facilities accessible to all - without discrimination - must be a priority for all States.

https://t.co/8XZytZvkSO #WorldToiletDay pic.twitter.com/C9KE2dFeIB — UN Human Rights (@UNHumanRights) 19 ноември 2019 г.

5. Липсата на тоалетни може да е по-опасна от войните

Децата на възраст под пет години, които живеят в страни, засегнати от продължителен конфликт, са средно близо 20 пъти по-склонни да умрат от диария, причинена от липсата на безопасна вода и хигиена, отколкото от пряко насилие.

Toilets save lives. 🚽



Over the last four years, we've helped more than 70 million people gain access to basic toilets in their homes, and improved sanitation services in over 51,000 schools.#WorldToiletDay pic.twitter.com/J6FjhUJs1v — UNICEF (@UNICEF) 19 ноември 2019 г.

