Н ай-голям брой съвременни роби има в Индия - 8 милиона души. Следват Китай (3,86 милиона), Пакистан (3,19 милиона) и Северна Корея (2,64 милиона). Тези хора са принудени да работят във фабрики и ферми, да проституират, да просят или да сключват брак против волята си. Ето кои са митовете относно робството, което съществува и през 21 в., без обаче да е дефинирано в закона.

Мит 1: Робството принадлежи на миналото

Това не е така. Модерното робство се отнася до ситуациите, в които хората са принудени да работят или да сключат брак против волята си. Те не могат да откажат или да напуснат, защото срещат заплахи, насилие или измами. Примери за това са трафикът на хора и принудителният домашен труд. Всичко това обаче не остава незабелязано и с общи усилия на правителствата и на различни активисти по света може да бъде прекратено.

Мит 2: Малко са жертвите на принудителния труд

Днес има много повече хора в робство, отколкото преди. През 2016 г. има 40 милиона души по света, които са жертви на „модерно робство“. От тях 25 милиона извършват принудителен труд, а 15 милиона са заставени да сключат нежелан брак.

Modern Slavery is everywhere, but you can help to change that. Join the 50 for Freedom Campaign to End #ModernSlavery #50ff #ForcedLabour pic.twitter.com/iBWzBGfY0C — UN Geneva (@UNGeneva) 13 октомври 2017 г.

Мит 3: Принудителен труд има само в развиващите се страни.

Принудителен труд има във всяка една страна по света. Повече от милион и половина души работят в условия на робски труд в Европа, Северна Америка, Австралия и Япония.

Looking forward to joining partners today to review impact of a recent #modernslavery cross-sector collaborative campaign enabling key professionals to #spotthesigns of potential victims. The call to action to report concerns to us has been key! @CabinetOffice @10DowningStreet pic.twitter.com/kWQjEx2Ccs — MdrnSlavery Helpline (@MSHelpline) 22 август 2019 г.

Мит 4: Повечето случаи на принудителен труд представляват трафик на хора с цел проституция.

Повечето модерни роби работят в индустрии като агрикултура, риболов, строителство, производство, домашна работа.

The ongoing struggle in Yemen has caused higher infant mortality rate, lack of education among children and violation of their rights due to forced labour. When will the International organisations work toward saving the children from the conflict? #YemenCantWait pic.twitter.com/kQQXn6xWx1 — Yemen Matters (@YemenMatters_) 22 август 2019 г.

Мит 5: От принудителен труд не се печелят много пари.

Изследване на Международната организация на труда показва, че годишната печалба от принудителен труд надвишава 150 милиарда щатски долара.

Мит 6: Принудителният труд не ме засяга.

Дори да не сте жертва на принудителен труд, той ще ви засегне. Например бизнесът губи от нелоялната конкуренция, а държавите от данъците, които не се внасят.

Мит 7: Повечето от парите от принудителен труд се изкарват в развиващите се държави.

Годишните печалби на човек, жертва на принудителен труд, са много по-високи в развитите икономики и в ЕС, отколкото в другите части на света.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore .

За още актуално съдържание от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.