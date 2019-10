Смъртните наказания, които се прилагат и днес

Д нес отбелязваме Световния ден срещу смъртното наказание. Дори през 21 век хора биват екзекутирани и осъждани на смърт всеки ден. В някои страни това може да бъде заради престъпления, свързани с наркотици, в други заради терористични актове или убийства. Има и държави, които използват смъртното наказание за деяния, които не би следвало да бъдат криминализирани.

Today is World Day Against the Death Penalty.

We firmly oppose this cruel punishment at all times.

Death penalty means revenge, not justice, and its abolition contributes to the enhancement of human dignity.



Най-тежкото наказание се използва и срещу хора с умствени и интелектуални затруднения, а в някои държави се издава смъртна присъда след несправедливи съдебни процеси – в нарушение на международното законодателство.

Според организацията „Амнести Интернешънъл“ смъртното наказание нарушава правата на хората, по-специално правото на живот и правото на живот без изтезания или жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание. И двете права са защитени от Всеобщата декларация за правата на човека, приета от ООН през 1948 г.

С течение на времето международната общност приема няколко правни инструмента, които забраняват използването на смъртното наказание. Въпреки това то се практикува и до днес.

Методите за изпълнението му включват

• Обезглавяване

• Убийство чрез електрически ток

• Обесване

• Смъртоносна инжекция

• Разстрел

В Иран са известни и някои изпълнени присъди на убийство с камъни.

Екзекуции на непълнолетни

Прилагането на смъртното наказание за престъпления, извършени от младежи под 18 години, е забранено съгласно международното законодателство, но някои държави все още осъждат на смърт и екзекутират непълнолетни подсъдими.

От 1990 г. "Амнести Интернешънъл" документира 145 екзекуции на непълнолетни, извършили престъпления в 10 държави: Китай, Демократична република Конго, Иран, Нигерия, Пакистан, Саудитска Арабия, Южен Судан, Судан, САЩ и Йемен.

Няколко от тези държави променят законите си, за да изключат практиката. От тези 145 екзекуции, 97 са извършени в Иран.

Къде се извършват повечето екзекуции?

През 2018 г. най-много смъртни присъди са изпълнени в Китай, Иран, Саудитска Арабия, Виетнам и Ирак.

Китай оглавява класацията за най-много смъртни присъди, но истинската степен на използването на смъртното наказание в Китай е неизвестна, тъй като тези данни са класифицирани като държавна тайна.

"Амнести Интернешънъл" регистрира поне 690 екзекуции в 20 страни през 2018 г. Най-малко 19 336 души са осъдени на смърт в световен мащаб до края на 2018 г.

Причини за премахване на смъртното наказание

Смъртното наказание е необратимо. А рискът от екзекуция на невинен човек не може да бъде избегнат. От 1973 г., например, повече от 160 затворници, осъдени на смърт в САЩ, по-късно са били оневинени или освободени от смъртната присъда поради невинност.

Също така това не възпира престъпността. A в някои страни смъртните присъди се налагат като задължително наказание за определени престъпления, което означава, че съдиите не са в състояние да разгледат обстоятелствата на престъплението преди да отсъдят. В някои държави наказанието се използва като политически инструмент. Властите в Иран и Судан, например, използват смъртното наказание, за да накажат политическите си противници.

