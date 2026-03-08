Свят

Иран удари жилища в Саудитска Арабия, загинали

В провинция Ал Харж се намира голяма военновъздушна база

8 март 2026, 19:14
Иран удари жилища в Саудитска Арабия, загинали
Източник: БТА

С наряд уби двама души и рани още 12 в саудитската провинция Ал Харж южно от Рияд.

Това заявиха от службата за гражданска защита на кралството, докато Иран продължава да изстрелва ракети и дронове към съседните държави в Персийския залив, предаде АФП.

Иран изстреля десетки ракети срещу Катар

Агенцията за гражданска защита съобщи, че индийски и бангладешки гражданин са загинали от неуточнен „военен снаряд“, който е ударил жилищен район, се казва в изявление, в което Иран не се споменава по име.

В провинция Ал Харж се намира голяма военновъздушна база и през последната седмица е била многократно атакувана, докато Техеран нанася удари в региона на Персийския залив след започването на кампанията на Израел и САЩ срещу Ислямската република.

Източник: БГНЕС    
Саудитска Арабия Иран
Последвайте ни
България категорично осъди атаката на Иран срещу Азербайджан

България категорично осъди атаката на Иран срещу Азербайджан

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Заснеха как Путин кашля, Русия изтри записа

Заснеха как Путин кашля, Русия изтри записа

Тръмп заплаши новия върховен лидер на Иран

Тръмп заплаши новия върховен лидер на Иран

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Защо котките са толкова гъвкави

Защо котките са толкова гъвкави

dogsandcats.bg
Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака
Ексклузивно

Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака

Преди 3 дни
Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър
Ексклузивно

Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър

Преди 2 дни
Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран
Ексклузивно

Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран

Преди 2 дни
Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ
Ексклузивно

Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Зеленски праща експерти по борба с дронове в Близкия изток

Зеленски праща експерти по борба с дронове в Близкия изток

Свят Преди 2 часа

Киев се надява да получи в замяна ракети за американските си системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът"

Протест в София за правата на жените

Протест в София за правата на жените

България Преди 2 часа

Демонстрацията е охранявана от полицейски екипи

ОАЕ: Иран ни атакува с 1400 ракети и дронове

ОАЕ: Иран ни атакува с 1400 ракети и дронове

Свят Преди 4 часа

ОАЕ обяви, че действа в самозащита

Премиерът Андрей Гюров поздрави жените за 8-и март

Премиерът Андрей Гюров поздрави жените за 8-и март

България Преди 4 часа

Жените са гръбнакът, който държи живота ни изправен и го прави по-съвършен

Разследващи пред американското посолство в норвежката столица Осло

Терор в Осло: Взривът пред посолството на САЩ е планирана атака

Свят Преди 5 часа

Български пощи

Стачка на пощите в деня за изплащане на пенсии

България Преди 5 часа

В 7:30 ч, когато започва работното им време, работниците ще излязат пред станциите в знак на протест и няма да обслужват клиенти

Финансовият министър предупреди: Плащанията и изборите са под риск

Финансовият министър предупреди: Плащанията и изборите са под риск

България Преди 6 часа

След като рокадите на служебния кабинет създадоха напрежение между част от политическите сили и правителството, днес приемането на удължителния бюджет също стана повод за размяна на реплики

Това просто движение е показател дали ще живеете по-дълго

Това просто движение е показател дали ще живеете по-дълго

Любопитно Преди 6 часа

Все повече изследвания показват, че силата на захвата ни предлага силен поглед върху цялостното ни благополучие и как остаряваме

Учени откриха в пустините на Близкия изток мишки, които не стареят

Учени откриха в пустините на Близкия изток мишки, които не стареят

Любопитно Преди 6 часа

Този вид живее в дивата природа до пет години или шест-седем пъти по-дълго от обикновените мишки

<p>Мнение: САЩ и Израел планират &bdquo;балканизация&ldquo; на Иран</p>

Мнение: САЩ и Израел планират „балканизация“ на Иран

Свят Преди 7 часа

„Мисля, че Тръмп се интересува от отделянето на богатите на петрол части на Иран, които се намират… от северната страна на Персийския залив. Вероятно би поставил някого начело на богатите на петрол райони и не би имал голяма полза от останалата част на Иран“, каза професор Фоад Изади

Иран избра новия си лидер

Иран избра новия си лидер

Свят Преди 8 часа

Сега всичко зависи от ръководителя на Секретариата на Асамблеята на експертите, Хосейни Бушехри, който в момента е отговорен за публичното обявяване на решението

Ива Екимова: Загубата на Дими ме беляза най-силно, сега имам нова любов

Ива Екимова: Загубата на Дими ме беляза най-силно, сега имам нова любов

Любопитно Преди 8 часа

Тя споделя за лични промени, загуби, отношенията с дъщеря си Дара Екимова и гледната си точка към комуникациите и медиите

Рила

Трагедия в Рила: Мъж издъхна в района на Мальовица

България Преди 8 часа

На мъжа му е прилошало по време на преход в планината

Sky News: Светът е в пламъци – войната на Тръмп с Иран става глобална

Sky News: Светът е в пламъци – войната на Тръмп с Иран става глобална

Свят Преди 9 часа

Войната на Доналд Тръмп с Иран бързо придобива глобални измерения, като повече от дузина други държави се оказват на прицел или мобилизират въоръжените си сили, докато Техеран отвръща на ударите

Иран избира нов лидер, Израел с брутално предупреждение

Иран избира нов лидер, Израел с брутално предупреждение

Свят Преди 9 часа

Съветът на експертите на Иран до голяма степен вече е решил кой ще бъде следващият върховен лидер, но име не беше обявено

Още българи се завръщат от пламъците на Близкия изток

Още българи се завръщат от пламъците на Близкия изток

България Преди 9 часа

На Терминал 2 малко преди 10 ч. днес се очаква да пристигне полет от Дубай

Всичко от днес

От мрежата

Какво представлява фалшивата бременност при котките?

dogsandcats.bg

Как кучетата най-често хващат бълхи

dogsandcats.bg
1

2888 живи букета за 8 март

sinoptik.bg
1

Сателити помагат в откриването на колонии лешояди

sinoptik.bg

Любими лица поздравиха Edna.bg за рождения ден на сайта

Edna.bg

Очите на дома – как да изберете дограма според нужди и тенденции

Edna.bg

Шокиращо! Сблъсъци между феновете на терена след Селтик - Рейнджърс (видео)

Gong.bg

Вижте най-добрите снимки от ЦСКА - Локомотив София

Gong.bg

Трима загинаха в тежка катастрофа в Луковитско

Nova.bg

С до 100 души в самолет: Отварят поетапно израелското въздушно пространство за изходящи полети

Nova.bg