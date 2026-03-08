Иран удари жилища в Саудитска Арабия, загинали

С наряд уби двама души и рани още 12 в саудитската провинция Ал Харж южно от Рияд.

Това заявиха от службата за гражданска защита на кралството, докато Иран продължава да изстрелва ракети и дронове към съседните държави в Персийския залив, предаде АФП.

Иран изстреля десетки ракети срещу Катар

Агенцията за гражданска защита съобщи, че индийски и бангладешки гражданин са загинали от неуточнен „военен снаряд“, който е ударил жилищен район, се казва в изявление, в което Иран не се споменава по име.

В провинция Ал Харж се намира голяма военновъздушна база и през последната седмица е била многократно атакувана, докато Техеран нанася удари в региона на Персийския залив след започването на кампанията на Израел и САЩ срещу Ислямската република.