България

Почина жената създала опаковките на дъвки "Идеал", шоколадите "Кума Лиса" и на "Зрънчо"

Санда Стратулат-Протич ни напусна на 89-годишна възраст

21 май 2026, 10:50
Източник: IStock

Н а 89-годишна възраст почина художникът и графичен дизайнер Санда Стратулат-Протич. Тъжната вест съобщи режисьорът, аниматор и плакатист Теодор Ушев в профила си във Фейсбук, като се позова на публикация на семейството й.

Санда Стратулат - Протич е починала на 18 май. 

„Санда Стратулат - Протич нарисува нашето детство", написа Ушев и добави, че художничката е създала любимите на поколения опаковки - на дъвките „Идеал“, шоколадите „ Кума Лиса“, на бисквитите „Детска радост“, „Златна есен“, на „Зрънчо“ - запазени знаци за хранителната промишленост, етикети, пакети за хранителни продукти.

„Санда беше най-добрият, сърдечен, всеотдаден и добър човек, който познавах. Всичко, което знам за графичния дизайн, научих от нея. Родена е в Букурещ, в семейство на румънски интелектуалци, музиканти и артисти. Завършва Академията за изящни изкуства в Букурещ. Бързо се утвърждава като едно от имената в румънската мозайка и стенна живопис. Малко след това среща специализиращия в Букурещ, виден български ендокринолог проф. доктор Михаил Протич и заедно се преместват в София. В София, стилът й е определен като прекалено формалистичен и декоративен за господстващата по времето на социализма реалистична, пропагандна доктрина в стенописта. Жизнерадостните стилизации на Санда не се харесват на тогавашните комисии в СБХ – а и по онова време в запазената мъжка територия на монументалната живопис жени не са да допускани. И Санда е принудена да работи като приложен график и дизайнер; опаковката и графичния дизайн за храни се считат за непрестижни художествени дейности. Там са „забутани“ да работят художници от буржоазни семейства, врагове, недостойни за „голямото соц. Изкуство“, се казва в публикацията на Ушев.

По думите му нетрадиционният стил на Санда Стратулат-Протич бързо придобива „популярност и успява да се наложи сред безличната, скучна среда и социалистическата сивота на опаковачния дизайн".

Режисьорът аниматор коментира, че целта на графичния дизайнер е била да направи опаковките на храните по-естетски и по-привлекателни и да вкара в мрачните, полупразни магазини цвят и радост. „Така създава любимите на поколения опаковки - на дъвките „Идеал“, шоколадите „ Кума Лиса“, бисквити „Детска радост“, „Златна есен“, „Зрънчо“, запазени знаци за хранителната промишленост, етикети, пакети за хранителни продукти. Ако има някакъв цвят, радост в опаковките от онова време – всичко е излязло от ръцете на Сандуца, както я наричаха най-близките. Денонощия труд над ръчно нарисувани „цветоотделки“, цели нощи в тъмната фотографска стая, за да извади от бракуваните отпреди войната, стари машини за печат на мукава и дефектните, евтини мастила, някаква прилична, модерна за времето си естетика, нещо приятно за окото", казва Теодор Ушев. Според него Санда Стратулат-Протич „нарисува нашето детство".

Източник: БТА/Марина Чертова    
Санда Стратулат-Протич художник графичен дизайнер опаковъчен дизайн българско детство хранителна промишленост Теодор Ушев социализъм румънско-български художник смърт
След фаталния инцидент: Нови мерки срещу нападения от мечки в Природен парк "Витоша"

Големият театър на Си: Как Доналд Тръмп и Владимир Путин получиха един и същ червен килим, но си тръгнаха с различна съдба

Почина жената създала опаковките на дъвки "Идеал", шоколадите "Кума Лиса" и на "Зрънчо"

Шок в ефир: Британско радио по погрешка обяви смъртта на крал Чарлз III

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

10 породи кучета, склонни към тревожност

19-годишният шофьор не се съобразил с релефа на пътя на кръстовището между „Околовръстна" и „П. Р. Славейков", двама 18-годишни спътници са невредими

Световната здравна организация (СЗО) заяви, че може да отнеме до девет месеца, преди ваксината срещу този конкретен вид ебола да бъде готова. В момента се разработват две възможни „ваксини кандидати" срещу вида Бундибугио

"Ние сезирахме само ГДБОП, за да могат да бъдат извършени оперативни мероприятия, преди да се намеси прокуратурата и да попречи на разследването", отбеляза Божидар Божанов

Изкуственият интелект решава много от предишните слабости и позволява на страната бързо да повиши нивото на своята киберсигурност и да открива атаки още докато се оформят и да подготвя бърз и адекватен отговор

.

Американците са притаили дъх в очакване на следващата вълна от досиета за НЛО, след като официални лица обещаха, че материалите ще бъдат публикувани „много скоро"

Иран може и да няма екип от делфини, готови за разгръщане в военни операции, но САЩ имат. Секретният отряд е създаден по време на Студената война, когато учени, изследващи сонарните способности на делфините, осъзнават, че те могат да идентифицират обекти под водата с висока точност

Сред шума от строителството, Тръмп разведе група репортери на обиколка из проекта, за да се опита да подсили аргумента си, че Конгресът на САЩ трябва да отпусне 1 милиард долара за финансиране на подобренията на сигурността на сградата

Лидерът на ДПС настоява за проверка на твърденията за негови пътувания зад граница

САЩ отлагат изпращането на очаквани 4000 войници в Полша

Очаква се апаратът да надхвърли това разстояние през следващия месец, каза мениджърът на мисията Робърт Хог

Епицентърът е бил в залива на Поцуоли

Всяка година в Кан, в периода около кинофестивала, високоспециализирани и много организирани крадци се опитват да отнемат бижутата от богати чуждестранни туристи

Бронзовата монета датира от III в. пр.н.е. Тя е открита в берлинския район Шпандау от момче, което просто си играело навън

Бюджетната комисия ще разгледа и поправки в удължителния закон за бюджета за 2025 г.

От Агенция „Митници" посочват, че трафикът през граничния пункт е изключително интензивен

Отстраняването му от поста е в сила от днес (21 май) и е по предложение на земеделския министър Пламен Абровски

