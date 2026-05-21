Почина жената създала опаковките на дъвки "Идеал", шоколадите "Кума Лиса" и на "Зрънчо"

Н а 89-годишна възраст почина художникът и графичен дизайнер Санда Стратулат-Протич. Тъжната вест съобщи режисьорът, аниматор и плакатист Теодор Ушев в профила си във Фейсбук, като се позова на публикация на семейството й.

Санда Стратулат - Протич е починала на 18 май.

„Санда Стратулат - Протич нарисува нашето детство", написа Ушев.

„Санда беше най-добрият, сърдечен, всеотдаден и добър човек, който познавах. Всичко, което знам за графичния дизайн, научих от нея. Родена е в Букурещ, в семейство на румънски интелектуалци, музиканти и артисти. Завършва Академията за изящни изкуства в Букурещ. Бързо се утвърждава като едно от имената в румънската мозайка и стенна живопис. Малко след това среща специализиращия в Букурещ, виден български ендокринолог проф. доктор Михаил Протич и заедно се преместват в София. В София, стилът й е определен като прекалено формалистичен и декоративен за господстващата по времето на социализма реалистична, пропагандна доктрина в стенописта. Жизнерадостните стилизации на Санда не се харесват на тогавашните комисии в СБХ – а и по онова време в запазената мъжка територия на монументалната живопис жени не са да допускани. И Санда е принудена да работи като приложен график и дизайнер; опаковката и графичния дизайн за храни се считат за непрестижни художествени дейности. Там са „забутани“ да работят художници от буржоазни семейства, врагове, недостойни за „голямото соц. Изкуство“, се казва в публикацията на Ушев.

По думите му нетрадиционният стил на Санда Стратулат-Протич бързо придобива „популярност и успява да се наложи сред безличната, скучна среда и социалистическата сивота на опаковачния дизайн".

Режисьорът аниматор коментира, че целта на графичния дизайнер е била да направи опаковките на храните по-естетски и по-привлекателни и да вкара в мрачните, полупразни магазини цвят и радост. „Така създава любимите на поколения опаковки - на дъвките „Идеал“, шоколадите „ Кума Лиса“, бисквити „Детска радост“, „Златна есен“, „Зрънчо“, запазени знаци за хранителната промишленост, етикети, пакети за хранителни продукти. Ако има някакъв цвят, радост в опаковките от онова време – всичко е излязло от ръцете на Сандуца, както я наричаха най-близките. Денонощия труд над ръчно нарисувани „цветоотделки“, цели нощи в тъмната фотографска стая, за да извади от бракуваните отпреди войната, стари машини за печат на мукава и дефектните, евтини мастила, някаква прилична, модерна за времето си естетика, нещо приятно за окото", казва Теодор Ушев. Според него Санда Стратулат-Протич „нарисува нашето детство".