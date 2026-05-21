Етнопевицата Диа възражда една от най-красивите български думи с новата си песен „Нишан“

П родължавам да откривам красотата и смисъла на автентични думи, които са уникални по своя смислен оттенък и носят много дълбочина, страст, магнетизъм, почти като заклинание, казва етнопевицата Диа за новата си песен „Нишан“. Според нея силата е в думите и когато се обгърнат с музика, тогава се получава истинската магия.

По думите ѝ песента поставя в центъра една от най-дълбоките и красиви думи в българската традиция, която носи обещание за любов, чувство за принадлежност и съдба.

„Нишан означава знак, белег, любовен символ или годежен дар. В различни български диалекти това е предметът, който влюбените си разменят като обещание за бъдещ брак. В миналото нишанът често е бил кърпа, китка или пръстен, като символ, че сърцето вече принадлежи на някого. Именно тази символика стои в основата на новата песен“, разказват от екипа на Диа.

В текста се разказва за жена, която чака своя знак за любов. Тя мечтае любимият да я „закичи с цвете в косите“, за да стане „вечна негова“. Това не е просто любовна история, а разказ за онази тиха, обречена и силна женска преданост, позната от народните песни, коментират от екипа на Диа.

Зад този неин проект стои изцяло нов творчески екип. Автори на музиката, текста и аранжимента са Крум Георгиев и Ана Пешева, които работят заедно с младия артист Георги Георгиев- Gosh по музиката и аранжимента. Диа също е автор на музиката и текста и продуцент на проекта.

Видеото е режисирано от Орлин Менкаджиев (Pumpal). Хореографията е на Анджелина Осман, която Диа познава от музикалното училище. „Знаех, че тя има отношение към народната музика и етното. Потопена е в танците и това логично се превърна в нейния професионален път“, разказва изпълнителката. На екран хореографията оживява чрез балет New eX, като момичета танцуват с белите кърпи в знак за любов, очакване и обвързване.