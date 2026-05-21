Любопитно

Етнопевицата Диа възражда една от най-красивите български думи с новата си песен „Нишан“

Изпълнителката представя дълбоката символика на традиционния годежен дар в нов проект с модерен звук и визия. С изцяло нов творчески екип и въздействаща хореография, песента възпява тихата и силна женска преданост

21 май 2026, 11:13
Източник: БТА

П родължавам да откривам красотата и смисъла на автентични думи, които са уникални по своя смислен оттенък и носят много дълбочина, страст, магнетизъм, почти като заклинание, казва етнопевицата Диа за новата си песен „Нишан“. Според нея силата е в думите и когато се обгърнат с музика, тогава се получава истинската магия.

По думите ѝ песента поставя в центъра една от най-дълбоките и красиви думи в българската традиция, която носи обещание за любов, чувство за принадлежност и съдба.

„Нишан означава знак, белег, любовен символ или годежен дар. В различни български диалекти това е предметът, който влюбените си разменят като обещание за бъдещ брак. В миналото нишанът често е бил кърпа, китка или пръстен, като символ, че сърцето вече принадлежи на някого. Именно тази символика стои в основата на новата песен“, разказват от екипа на Диа.

В текста се разказва за жена, която чака своя знак за любов. Тя мечтае любимият да я „закичи с цвете в косите“, за да стане „вечна негова“. Това не е просто любовна история, а разказ за онази тиха, обречена и силна женска преданост, позната от народните песни, коментират от екипа на Диа.

Зад този неин проект стои изцяло нов творчески екип. Автори на музиката, текста и аранжимента са Крум Георгиев и Ана Пешева, които работят заедно с младия артист Георги Георгиев- Gosh по музиката и аранжимента. Диа също е автор на музиката и текста и продуцент на проекта.

Видеото е режисирано от Орлин Менкаджиев (Pumpal). Хореографията е на Анджелина Осман, която Диа познава от музикалното училище. „Знаех, че тя има отношение към народната музика и етното. Потопена е в танците и това логично се превърна в нейния професионален път“, разказва изпълнителката. На екран хореографията оживява чрез балет New eX, като момичета  танцуват с белите кърпи в знак за любов, очакване и обвързване.

След фаталния инцидент: Нови мерки срещу нападения от мечки в Природен парк "Витоша"

Големият театър на Си: Как Доналд Тръмп и Владимир Путин получиха един и същ червен килим, но си тръгнаха с различна съдба

Почина жената създала опаковките на дъвки "Идеал", шоколадите "Кума Лиса" и на "Зрънчо"

Шок в ефир: Британско радио по погрешка обяви смъртта на крал Чарлз III

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

11 породи кучета с естествен талант за проследяване на миризми

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Ванеса Тръмп с лична изповед: Обяви, че е диагностицирана с рак

Ванеса обяви диагнозата си в „лична актуализация за здравето", която сподели в Instagram в сряда, 20 май

От ДБ отговориха на Пеевски: С любопитство очаквамe резултата

"Ние сезирахме само ГДБОП, за да могат да бъдат извършени оперативни мероприятия, преди да се намеси прокуратурата и да попречи на разследването", отбеляза Божидар Божанов

Тайният отряд от „делфини-камикадзе", който може да отвори Ормузкия проток

Иран може и да няма екип от делфини, готови за разгръщане в военни операции, но САЩ имат. Секретният отряд е създаден по време на Студената война, когато учени, изследващи сонарните способности на делфините, осъзнават, че те могат да идентифицират обекти под водата с висока точност

„Ако дрон го удари, отскача": Тръмп разкри тайните на балната зала-бункер

Сред шума от строителството, Тръмп разведе група репортери на обиколка из проекта, за да се опита да подсили аргумента си, че Конгресът на САЩ трябва да отпусне 1 милиард долара за финансиране на подобренията на сигурността на сградата

"Провалени политици от ДБ фабрикуват лъжи!", Делян Пеевски сезира прокуратурата

Лидерът на ДПС настоява за проверка на твърденията за негови пътувания зад граница

"Полша е съюзник за пример": Казусът с американските войски

САЩ отлагат изпращането на очаквани 4000 войници в Полша

Земетресение разтърси района край Неапол

НС обсъжда орязване на правомощията на особения търговски управител на „Лукойл" у нас

Закъснения и анулирани полети: Затвориха една от пистите на летище „Ла Гуардия" в Ню Йорк

Съдът гледа мерките на задържаните при акцията срещу имотната мафия

Почитаме паметта на светите равноапостоли Константин и Елена

Кризата в Близкия изток: САЩ с ново предложение, Иран го разглежда

