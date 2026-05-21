Ванеса Тръмп с лична изповед: Обяви, че е диагностицирана с рак

В анеса Тръмп разкри, че е била диагностицирана с рак на гърдата. Ванеса обяви диагнозата си в „лична актуализация за здравето“, която сподели в Instagram в сряда, 20 май.

„Наскоро бях диагностицирана с рак на гърдата. Въпреки че това не е новина, която някой очаква, аз работя в тесен контакт с моя медицински екип по план за лечение“, написа 48-годишната Ванеса. Тя изрази своята благодарност към лекарите, извършили процедура в началото на тази седмица.

„Оставам фокусирана и изпълнена с надежда, заобиколена от любовта и подкрепата на моето семейство, децата ми и най-близките ми хора“, написа тя. Ванеса споделя пет деца с бившия си съпруг Доналд Тръмп-младши: Кай (19 г.), Доналд (17 г.), Тристан (14 г.), Спенсър (13 г.) и Клоуи (11 г.).

„Благодаря ви за вашата любезност и подкрепа, това наистина означава повече, отколкото мога да изразя. Моля за уединение, докато се фокусирам върху здравето и възстановяването си“, добави Ванеса.

„Моля се за твоята непреклонна сила и бързо възстановяване. Обичам те, мамо“, коментира под публикацията на Ванеса Иванка Тръмп, сестрата на Дон-младши.

Новината за диагнозата идва, след като нейният приятел, Тайгър Уудс, завърши шестседмичен курс на лечение извън страната след автомобилната си катастрофа и обвинението за шофиране под въздействие на забранени субстанции (DUI).

Уудс беше обвинен в шофиране под въздействие на забранени субстанции и в отказ да се подложи на тест за урина. Той се призна за невинен и по двете обвинения на 31 март, според документи, получени от списание PEOPLE на 1 април. 50-годишният професионален голфър се завърна в дома си в Джупитър, Флорида, в сряда, 13 май.

„Тайгър прие сериозно пътуването си и е изцяло отдаден на това да продължи възстановяването си и да остави тази глава зад гърба си“, сподели източник от Джупитър пред PEOPLE на 17 май.

„Ванеса и Тайгър са влюбени, връзката им все още е сериозна и са щастливи да се виждат“, допълни източникът пред PEOPLE, отбелязвайки, че Ванеса „има голямо желание да му помогне да продължи с напредъка си и да остави зад гърба си всякакви публични скандали – нещо, което и двамата изключително много не харесват“.