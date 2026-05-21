Свят

Ванеса Тръмп с лична изповед: Обяви, че е диагностицирана с рак

Ванеса обяви диагнозата си в „лична актуализация за здравето“, която сподели в Instagram в сряда, 20 май

21 май 2026, 10:41
Ванеса Тръмп с лична изповед: Обяви, че е диагностицирана с рак
Ванеса Тръмп   
Източник: GettyImages

В анеса Тръмп разкри, че е била диагностицирана с рак на гърдата. Ванеса обяви диагнозата си в „лична актуализация за здравето“, която сподели в Instagram в сряда, 20 май.

„Наскоро бях диагностицирана с рак на гърдата. Въпреки че това не е новина, която някой очаква, аз работя в тесен контакт с моя медицински екип по план за лечение“, написа 48-годишната Ванеса. Тя изрази своята благодарност към лекарите, извършили процедура в началото на тази седмица.

„Оставам фокусирана и изпълнена с надежда, заобиколена от любовта и подкрепата на моето семейство, децата ми и най-близките ми хора“, написа тя. Ванеса споделя пет деца с бившия си съпруг Доналд Тръмп-младши: Кай (19 г.), Доналд (17 г.), Тристан (14 г.), Спенсър (13 г.) и Клоуи (11 г.).

„Благодаря ви за вашата любезност и подкрепа, това наистина означава повече, отколкото мога да изразя. Моля за уединение, докато се фокусирам върху здравето и възстановяването си“, добави Ванеса.

„Моля се за твоята непреклонна сила и бързо възстановяване. Обичам те, мамо“, коментира под публикацията на Ванеса Иванка Тръмп, сестрата на Дон-младши.

Новината за диагнозата идва, след като нейният приятел, Тайгър Уудс, завърши шестседмичен курс на лечение извън страната след автомобилната си катастрофа и обвинението за шофиране под въздействие на забранени субстанции (DUI).

Уудс беше обвинен в шофиране под въздействие на забранени субстанции и в отказ да се подложи на тест за урина. Той се призна за невинен и по двете обвинения на 31 март, според документи, получени от списание PEOPLE на 1 април. 50-годишният професионален голфър се завърна в дома си в Джупитър, Флорида, в сряда, 13 май.

„Тайгър прие сериозно пътуването си и е изцяло отдаден на това да продължи възстановяването си и да остави тази глава зад гърба си“, сподели източник от Джупитър пред PEOPLE на 17 май.

„Ванеса и Тайгър са влюбени, връзката им все още е сериозна и са щастливи да се виждат“, допълни източникът пред PEOPLE, отбелязвайки, че Ванеса „има голямо желание да му помогне да продължи с напредъка си и да остави зад гърба си всякакви публични скандали – нещо, което и двамата изключително много не харесват“.

По темата

Източник: People    
Ванеса Тръмп Рак на гърдата Диагноза Здраве Възстановяване Тайгър Уудс Шофиране под въздействие Автомобилна катастрофа Връзка Семейство
Последвайте ни
След фаталния инцидент: Нови мерки срещу нападения от мечки в Природен парк

След фаталния инцидент: Нови мерки срещу нападения от мечки в Природен парк "Витоша"

Големият театър на Си: Как Доналд Тръмп и Владимир Путин получиха един и същ червен килим, но си тръгнаха с различна съдба

Големият театър на Си: Как Доналд Тръмп и Владимир Путин получиха един и същ червен килим, но си тръгнаха с различна съдба

Почина жената създала опаковките на дъвки

Почина жената създала опаковките на дъвки "Идеал", шоколадите "Кума Лиса" и на "Зрънчо"

Шок в ефир: Британско радио по погрешка обяви смъртта на крал Чарлз III

Шок в ефир: Британско радио по погрешка обяви смъртта на крал Чарлз III

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
Котките изпускат ли газове

Котките изпускат ли газове

dogsandcats.bg
<p>Дънди взриви "Капките" и грабна победата!</p>
Ексклузивно

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 2 дни
Това ли е планът за
Ексклузивно

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 2 дни
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака
Ексклузивно

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Преди 2 дни
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“
Ексклузивно

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Инцидент в полунощ: Кола се преобърна на кръстовище в Смолян, трима младежи се отърваха с уплаха

Инцидент в полунощ: Кола се преобърна на кръстовище в Смолян, трима младежи се отърваха с уплаха

България Преди 14 минути

19-годишният шофьор не се съобразил с релефа на пътя на кръстовището между „Околовръстна“ и „П. Р. Славейков“, двама 18-годишни спътници са невредими

Епицентър на страха: Опасният вид ебола покоси лекари, ваксината ще отнеме месеци

Епицентър на страха: Опасният вид ебола покоси лекари, ваксината ще отнеме месеци

Свят Преди 15 минути

Световната здравна организация (СЗО) заяви, че може да отнеме до девет месеца, преди ваксината срещу този конкретен вид ебола да бъде готова. В момента се разработват две възможни „ваксини кандидати“ срещу вида Бундибугио

Борис Георгиев, директор на Googe Cloud за Централна и Източна Европа (вляво) и Симеон Кърцелянски, мениджър по киберсигурност в „Информационно обслужване“ и ръководител на Националния център за киберсигурност на България

AI позволява на България да засича кибератаки в зародиш

Технологии Преди 1 час

Изкуственият интелект решава много от предишните слабости и позволява на страната бързо да повиши нивото на своята киберсигурност и да открива атаки още докато се оформят и да подготвя бърз и адекватен отговор

.

Най-голямото разкритие за НЛО? Пентагонът вади тайни файлове, очаква се нещо грандиозно

Любопитно Преди 1 час

Американците са притаили дъх в очакване на следващата вълна от досиета за НЛО, след като официални лица обещаха, че материалите ще бъдат публикувани „много скоро“

Тайният отряд от „делфини-камикадзе“, който може да отвори Ормузкия проток

Тайният отряд от „делфини-камикадзе“, който може да отвори Ормузкия проток

Свят Преди 1 час

Иран може и да няма екип от делфини, готови за разгръщане в военни операции, но САЩ имат. Секретният отряд е създаден по време на Студената война, когато учени, изследващи сонарните способности на делфините, осъзнават, че те могат да идентифицират обекти под водата с висока точност

"Провалени политици от ДБ фабрикуват лъжи!", Делян Пеевски сезира прокуратурата

"Провалени политици от ДБ фабрикуват лъжи!", Делян Пеевски сезира прокуратурата

България Преди 2 часа

Лидерът на ДПС настоява за проверка на твърденията за негови пътувания зад граница

"Полша е съюзник за пример": Казусът с американските войски

"Полша е съюзник за пример": Казусът с американските войски

Свят Преди 2 часа

САЩ отлагат изпращането на очаквани 4000 войници в Полша

,

Космически маратон: Марсоходът „Пърсивиърънс“ измина почти 42 км в търсене на живот

Любопитно Преди 2 часа

Очаква се апаратът да надхвърли това разстояние през следващия месец, каза мениджърът на мисията Робърт Хог

Земетресение разтърси района край Неапол

Земетресение разтърси района край Неапол

Свят Преди 2 часа

Епицентърът е бил в залива на Поцуоли

.

Филмов обир в Кан: Откраднаха часовник за 1 милион евро по време на фестивала

Любопитно Преди 3 часа

Всяка година в Кан, в периода около кинофестивала, високоспециализирани и много организирани крадци се опитват да отнемат бижутата от богати чуждестранни туристи

Снимката е илюстративна

Тийнейджър попадна на мистериозна монета от легендарния град Троя и озадачи археолозите

Свят Преди 3 часа

Бронзовата монета датира от III в. пр.н.е. Тя е открита в берлинския район Шпандау от момче, което просто си играело навън

НС обсъжда орязване на правомощията на особения търговски управител на „Лукойл" у нас

НС обсъжда орязване на правомощията на особения търговски управител на „Лукойл" у нас

България Преди 3 часа

Бюджетната комисия ще разгледа и поправки в удължителния закон за бюджета за 2025 г.

,

Километричен капан: Над 15 км опашка от камиони на АМ „Марица“ към „Капитан Андреево“

България Преди 3 часа

От Агенция „Митници“ посочват, че трафикът през граничния пункт е изключително интензивен

Българска Агенция по Безопасност на Храните

Радев освобождава от длъжност шефа на БАБХ

България Преди 3 часа

Отстраняването му от поста е в сила от днес (21 май) и е по предложение на земеделския министър Пламен Абровски

Закъснения и анулирани полети: Затвориха една от пистите на летище „Ла Гуардия” в Ню Йорк

Закъснения и анулирани полети: Затвориха една от пистите на летище „Ла Гуардия” в Ню Йорк

Свят Преди 3 часа

Причината е открита дупка в настилката

Съдът гледа мерките на задържаните при акцията срещу имотната мафия

Съдът гледа мерките на задържаните при акцията срещу имотната мафия

България Преди 3 часа

На 14 май бяха задържани девет души

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

dogsandcats.bg

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Какво представлява тенрекът

sinoptik.bg
1

20 са мечките в планините около София

sinoptik.bg

Голям празник е! Ето кой черпи днес

Edna.bg

Антоанет Пепе влезе в болница

Edna.bg

Наско Сираков: Двамата капитани на Левски ми скъсаха нервите за пари, затова вдигам премията

Gong.bg

Георги Костадинов с първи думи като спортен директор на Левски

Gong.bg

Подпочвени води на 50 см под земята са причинили свлачището край Пампорово

Nova.bg

15-километрова колона от тирове се образува на магистрала „Марица“ към „Капитан Андреево“

Nova.bg