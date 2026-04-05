Тръмп даде още 24 часа на Иран: Нов краен срок за сделка или „унищожение“

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп изглежда удължи с един ден крайния срок за Иран да постигне споразумение за отваряне на Ормузкия пролив, след като в неделя публикува загадъчно съобщение с текст: „Вторник, 20:00 ч. източно време!“.

„Вторник ще бъде Денят на електроцентралите“: Доналд Тръмп с остра закана към Техеран

Новият краен срок изтича в 00:00 ч. по Гринуич (GMT) в сряда, което отлага с 24 часа предишния ултиматум към Техеран. Тръмп се е заклел, че ако сделка не бъде постигната в рамките на определения срок, ще нареди унищожаването на ирански енергийни централи и мостове.

Ормузкият пролив е един от най-стратегически важните морски коридори в света - през него преминава значителна част от световния внос на нефт. Евентуалното му затваряне би имало сериозни последици за глобалните енергийни пазари.