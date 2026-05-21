От ДБ отговориха на Пеевски: С любопитство очаквамe резултата

"Ние сезирахме само ГДБОП, за да могат да бъдат извършени оперативни мероприятия, преди да се намеси прокуратурата и да попречи на разследването", отбеляза Божидар Божанов

21 май 2026, 10:34
Източник: БТА

С ъпредседателите на „Да, България“ и депутати от парламентарната група на „Демократична България“ (ДБ) – Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, коментираха изявлението на лидера на ДПС Делян Пеевски, че ще сезира прокуратурата за извършване на проверка на твърденията им във връзка с негови пътувания зад граница. Двамата припомнят, че първо са подали сигнал до Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП), съобщиха от пресцентъра на ДБ.

„Ние сезирахме само ГДБОП, за да могат да бъдат извършени оперативни мероприятия, преди да се намеси прокуратурата и да попречи на разследването. Пеевски казва на прокуратурата си: „Изземете от ГДБОП случая (например чрез образуване на досъдебно производство) и го смачкайте“, заяви Божанов. „Тук важен не е толкова Пеевски, колкото целият процес надолу – кои бизнеси са получавали по този начин поръчки, кои министри и хора в администрацията са изпълнявали тези договори и с какви транзакции са били скрепяни те“, коментира той.

Според Ивайло Мирчев загубите от нагласените поръчки са за милиарди. „Пеевски искал да се проверят от прокуратурата твърденията ни. С любопитство очаквам резултата от подопечната му прокуратура – възложил ѝ е задача, докато лее арии за клевети и продължава да лети насам-натам с фалконите“, заяви той.

В сряда ДБ сезира ГДБОП с данни, които пораждат обосновано съмнение за възможно нерегламентирано влияние при възлагането и изпълнението на обществени поръчки. Повод за сигнала са честите пътувания на Делян Пеевски до Дубай. Лидерът на ДПС Делян Пеевски отговори тази сутрин, че сезира прокуратурата за извършване на проверка на твърденията на представители на ДБ за тези пътувания.

Източник: Борислава Бибиновска, БТА    
Делян Пеевски Демократична България прокуратура ГДБОП обществени поръчки пътувания зад граница нерегламентирано влияние разследване Ивайло Мирчев Божидар Божанов
