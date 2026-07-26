Свят

Катар възстанови корабоплаването, докато напрежението около Иран продължава

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция предупреди за действия срещу плавателни съдове, които не спазват иранските изисквания

26 юли 2026, 14:13
Катар възстанови корабоплаването, докато напрежението около Иран продължава
Източник: БТА
  • Иранската Революционна гвардия спря шест търговски кораба в Ормузкия проток, заявявайки, че няма да допуска плавателни съдове, които не спазват иранските правила. Това засилва напрежението около един от най-важните енергийни маршрути в света.
  • Военното напрежение между Иран и САЩ временно намалява, след като Техеран заяви, че е прекратил ударите срещу съседни държави, защото американските бомбардировки са били преустановени. Въпреки това остават опасения за нова ескалация и недостиг на военни ресурси.
  • Част от региона започва да възстановява нормалния транспорт, като Катар отмени ограниченията за корабоплаване, а ключовият граничен пункт между Ирак и Кувейт беше отворен отново, но напрежението около морските маршрути остава високо.

Напрежението в Ормузкия проток ескалира

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) е възпрепятствал преминаването на шест търговски кораба през Ормузкия проток, съобщи иранската информационна агенция „Тасним“, цитирана от ДПА.

Според информацията КГИР контролира зона от над 240 000 квадратни километра в Персийския залив и Ормузкия проток – един от най-важните морски маршрути в света, през който обичайно се транспортират петрол, природен газ и торове.

Иранската гвардия е заявила, че няма да допуска преминаването на кораби, които не спазват иранските разпоредби. Тя е предупредила също, че всякакви опити на американските въоръжени сили да променят курса на плавателни съдове ще бъдат посрещнати с „решителен отговор и предупредителни изстрели“.

След предупреждението корабите са променили посоката си, съобщава „Тасним“, която е смятана за близка до КГИР.

Информацията обаче бе поставена под съмнение от иранското външно министерство. Говорителят Есмаил Багеи заяви пред англоезичната иранска телевизия „Прес Ти Ви“, че няма промяна в условията за корабоплаване през Ормузкия проток.

Багеи подчерта и продължаващите двустранни преговори с представители на Оман, чиито териториални води се простират в част от ключовия морски път.

Спорът около контрола върху корабоплаването в Ормузкия проток е сред основните фактори за новата ескалация между Иран и Съединените щати. Военното противопоставяне вече доведе до значителен спад на търговския трафик през протока и засили опасенията за стабилността на глобалните енергийни доставки.

Иран официално затвори Ормузкия проток до второ нареждане

  • Иран заяви, че е спрял ударите срещу съседите си, защото САЩ са прекратили бомбардировките

Иран е прекратил ударите си срещу съседни държави от Персийския залив, след като САЩ са спрели бомбардировките срещу иранска територия, заяви иранската армия.

Говорителят на армията Мохамад Акраминя посочи пред държавната телевизия, че стратегията на Техеран се основава на „ответни действия“.

„През последните две нощи американците прекратиха нападенията си. Тъй като стратегията ни се основава предимно на ответни действия, ние също преустановихме операциите си“, заяви той.

Втора поредна нощ не бяха съобщени американски бомбардировки в Иран. Това се случва след близо две седмици на интензивни удари, последвали прекратяването на огъня през април.

Въпреки че президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в петък, че не изключва още по-мащабни бомбардировки, временното затишие бележи промяна в динамиката на конфликта.

Иран не е поел отговорност за нападения срещу съседни държави от Персийския залив, които са съюзници на Вашингтон. Те също не съобщиха за въздушни тревоги през последната нощ.

Междувременно американски медии съобщиха за възможен недостиг на боеприпаси. Според в. „Ню Йорк Таймс“ американското правителство е обезпокоено от намаляването на запасите от прехващачи за системите за противоракетна отбрана „Пейтриът“ и от друго отбранително оборудване, използвано за защита на регионалните съюзници на САЩ.

Телевизия Си Ен Ен, позовавайки се на източник от Министерството на отбраната, също съобщи, че военните операции срещу Иран са „поставени на пауза“, като посочи същите причини.

Иран: Ормузкият проток е затворен! Ще запалим всеки кораб

  • Катар отмени временната забрана за плаване в териториалните му води, след като Иран преустанови въздушните си удари в региона

Корабоплаването в териториалните води на Катар се възстанови, след като страната отмени временната забрана за плаване, въведена заради иранските въздушни удари в региона, предаде ДПА.

Катарското министерство на транспорта съобщи, че морският трафик вече е възстановен и всички видове плавателни съдове могат да оперират в обичайния режим.

Ограниченията бяха въведени преди две седмици, когато иранските военновъздушни сили подновиха атаките си. Тогава Доха разпореди спиране на всички пътувания и „морски дейности“ до второ нареждане.

Забраната обхващаше не само товарни кораби и танкери, но и риболовни съдове, яхти и лодки за отдих.

Въпреки възстановяването на движението катарските власти призоваха корабните компании и екипажите да продължат да спазват всички правила за безопасност.

12-а поредна нощ: САЩ нанесе удари по Иран

  • Най-големият граничен пункт между Ирак и Кувейт е отворен отново

Най-големият сухопътен граничен пункт между Ирак и Кувейт отново работи, съобщи Иракската информационна агенция (ИНА), цитирана от Ройтерс.

Граничният пункт „Абдали“ беше временно затворен, след като атака с дрон в четвъртък причини материални щети, но без жертви, съобщи кувейтската армия.

Пунктът се намира в северното кувейтско губернаторство Ал Джахра и има стратегическо значение за движението на хора и стоки между двете страни.

Засега не е ясно кой е извършил атаката с дронове.

Източник: По дописки на БТА    
Ормузки проток Иран САЩ Напрежение в Персийския залив Корабоплаване Иранска революционна гвардия Енергийна сигурност Военен конфликт Катар Ескалация
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Джигит профуча с над 220 км/ч по АМ „Тракия“ и показа нарушението онлайн

Джигит профуча с над 220 км/ч по АМ „Тракия“ и показа нарушението онлайн

Миймове, гняв и протести: Как „хлебарките“ победиха правителството на Моди

Миймове, гняв и протести: Как „хлебарките“ победиха правителството на Моди

Загадъчна смърт след езотеричен ритуал: Родители търсят отговори за трагедията, сполетяла дъщеря им

Загадъчна смърт след езотеричен ритуал: Родители търсят отговори за трагедията, сполетяла дъщеря им

Хора „с промити мозъци“: Как да разпознаем една секта

Хора „с промити мозъци“: Как да разпознаем една секта

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
Защо на някои кучета им става лошо при пътуване с кола

Защо на някои кучета им става лошо при пътуване с кола

dogsandcats.bg
„Между истината и спекулациите има голяма разлика“: Демерджиев отвърна на ДПС след ревизията на НАП
Ексклузивно

„Между истината и спекулациите има голяма разлика“: Демерджиев отвърна на ДПС след ревизията на НАП

Преди 17 часа
Учените изчислиха максималния лимит на човешкия живот
Ексклузивно

Учените изчислиха максималния лимит на човешкия живот

Преди 17 часа
Надпреварата за
Ексклузивно

Надпреварата за "Дондуков" 2: Кои имена на кандидати за президент вече са известни

Преди 15 часа
Зеленски: Русия иска 30 000 войници от Северна Корея, за да се сражават срещу Украйна
Ексклузивно

Зеленски: Русия иска 30 000 войници от Северна Корея, за да се сражават срещу Украйна

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Трети пореден ден Румъния регистрира навлизане на дрон във въздушното пространство

Трети пореден ден Румъния регистрира навлизане на дрон във въздушното пространство

Свят Преди 1 час

Букурещ съобщи за нов инцидент, при който военните са реагирали след навлизане на безпилотен летателен апарат

Ормузкия проток

Иран и Оман обсъждат бъдещето на Ормузкия проток на фона на напрежението в Близкия изток

Свят Преди 2 часа

Техеран настоява за нови правила и такси за корабоплаването, докато международната общност предупреждава срещу едностранен контрол

Издирваха жена в планината край Вазовата екопътека

Издирваха жена в планината край Вазовата екопътека

България Преди 3 часа

Сигналът е постъпил в Планинската спасителна служба, а акцията е приключила успешно

Засилен трафик на магистрала в района на Франкфурт, Германия

Кемпер се вряза в колона от автомобили на германска магистрала

Свят Преди 3 часа

Един човек е тежко пострадал, а осем са с леки наранявания след сблъсъка край Тюрингия

Националния флаг на Иран

Иран обвини Украйна за атака срещу търговски кораб в Каспийско море, има загинал моряк

Свят Преди 3 часа

Техеран твърди, че ударът е довел до експлозия на борда, след като Киев съобщи за операции срещу плавателни съдове, свързани с Русия и Иран

Словашкият президент Петер Пелегрини

Словашкият президент замина за Китай за среща със Си Цзинпин

Свят Преди 4 часа

Посещението е първо на словашки държавен глава в Китай от 16 години и цели разширяване на двустранните отношения.

ООН

Угандиец стана седмият кандидат за нов генерален секретар на ООН

Свят Преди 4 часа

Угандиецът, бивш заместник генерален секретар на организацията, влиза в надпреварата за наследник на Антонио Гутериш

Смъртоносна атака по време на гейпарада в Берлин

„Самотен вълк“ или по-голяма мрежа: Какво се знае за атаката срещу Прайда в Берлин

Свят Преди 5 часа

Германските власти проучват всички версии след врязването на автомобил в множеството в парк „Тиргартен“.

Националните флагове на Бразилия и САЩ

Дипломатическо напрежение: Бразилия отказа визи на хора от екипа на Вашингтон

Свят Преди 6 часа

Сред засегнатите са високопоставени служители на Държавния департамент, свързани с въпросите за демокрацията и човешките права.

Експлозия на руски дрон в небето над Киев

Взривове в Киев и атака срещу кораб в Черно море, има ранени и изчезнали

Свят Преди 6 часа

Кметът Виталий Кличко заяви, че паднали отломки са причинили щети в три района на града.

Мъченицата, останала невредима във врящо масло - почитаме света Параскева Римлянка

Мъченицата, останала невредима във врящо масло - почитаме света Параскева Римлянка

България Преди 6 часа

На Осмата неделя след Петдесетница вярващите отдават почит на преподобномъченица Параскева и на свещеномъчениците Ермолай, Ермип и Ермократ

Президентът на Украйна Володимир Зеленски

Володимир Зеленски обвини Русия, че подпомага иранските удари със сателитни снимки

Свят Преди 6 часа

По думите му Киев е установил ясна корелация между руското сателитно наблюдение и атаките на Иран

Полицаи претърсват парка Тиргартен в Берлин, 26 юли 2026 г.

Един загина и 16 бяха ранени след атака с автомобил на гейпарад в Берлин

Свят Преди 7 часа

Германската полиция идентифицира заподозрян, за когото се смята, че е действал по ислямистки подбуди

Полезна ли е динята? Да, но не за всички, ето кой трябва да внимава

Полезна ли е динята? Да, но не за всички, ето кой трябва да внимава

Любопитно Преди 7 часа

Динята е един от най-популярните летни плодове, но в някои случаи консумацията ѝ може да навреди на здравето ви. Има хора, които трябва да бъдат внимателни с този плод

„Спах с него, защото щеше да стане страхотен разказ“ - новата интимна тенденция

„Спах с него, защото щеше да стане страхотен разказ“ - новата интимна тенденция

Любопитно Преди 7 часа

Авторката Карли Скиортино поставя въпроса дали подобна мотивация е егоизъм или форма на себеопознаване

Най-актуалната тенденция срещу стареенето? Процедура с тъкан от трупове набира популярност в Южна Корея

Най-актуалната тенденция срещу стареенето? Процедура с тъкан от трупове набира популярност в Южна Корея

Любопитно Преди 7 часа

Нова подмладяваща процедура от Южна Корея, наречена Elravie Re2O, използва пречистена клетъчна матрица от дарена трупна кожа за изглаждане на бръчките. Спорният инжекционен метод придобива огромна популярност, въпреки че все още няма одобрение в САЩ

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките обичат да седят нависоко

dogsandcats.bg

Защо котките обичат да се крият

dogsandcats.bg
1

На колко години са Седемте рилски езера?

sinoptik.bg
1

Силна гореща вълна в средиземноморските води

sinoptik.bg

Футболната звезда Ламин Ямал ще става татко

Edna.bg

Веси Цюрбюрг: Уважението приключва след телевизията

Edna.bg

Трансфер на Лудогорец пред провал

Gong.bg

Клуб от Ла Лига 2 отървава ЦСКА от ненужен

Gong.bg

Велосипедист загина, пометен от микробус край Хасково

Nova.bg

21-годишен без книжка открадна автомобил и катастрофира тежко край Монтана

Nova.bg