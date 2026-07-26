Катар възстанови корабоплаването, докато напрежението около Иран продължава

Иранската Революционна гвардия спря шест търговски кораба в Ормузкия проток, заявявайки, че няма да допуска плавателни съдове, които не спазват иранските правила. Това засилва напрежението около един от най-важните енергийни маршрути в света.

Военното напрежение между Иран и САЩ временно намалява, след като Техеран заяви, че е прекратил ударите срещу съседни държави, защото американските бомбардировки са били преустановени. Въпреки това остават опасения за нова ескалация и недостиг на военни ресурси.

Част от региона започва да възстановява нормалния транспорт, като Катар отмени ограниченията за корабоплаване, а ключовият граничен пункт между Ирак и Кувейт беше отворен отново, но напрежението около морските маршрути остава високо.

Напрежението в Ормузкия проток ескалира

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) е възпрепятствал преминаването на шест търговски кораба през Ормузкия проток, съобщи иранската информационна агенция „Тасним“, цитирана от ДПА.

Според информацията КГИР контролира зона от над 240 000 квадратни километра в Персийския залив и Ормузкия проток – един от най-важните морски маршрути в света, през който обичайно се транспортират петрол, природен газ и торове.

Иранската гвардия е заявила, че няма да допуска преминаването на кораби, които не спазват иранските разпоредби. Тя е предупредила също, че всякакви опити на американските въоръжени сили да променят курса на плавателни съдове ще бъдат посрещнати с „решителен отговор и предупредителни изстрели“.

След предупреждението корабите са променили посоката си, съобщава „Тасним“, която е смятана за близка до КГИР.

Информацията обаче бе поставена под съмнение от иранското външно министерство. Говорителят Есмаил Багеи заяви пред англоезичната иранска телевизия „Прес Ти Ви“, че няма промяна в условията за корабоплаване през Ормузкия проток.

Багеи подчерта и продължаващите двустранни преговори с представители на Оман, чиито териториални води се простират в част от ключовия морски път.

Спорът около контрола върху корабоплаването в Ормузкия проток е сред основните фактори за новата ескалация между Иран и Съединените щати. Военното противопоставяне вече доведе до значителен спад на търговския трафик през протока и засили опасенията за стабилността на глобалните енергийни доставки.

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Иран заяви, че е спрял ударите срещу съседите си, защото САЩ са прекратили бомбардировките

Иран е прекратил ударите си срещу съседни държави от Персийския залив, след като САЩ са спрели бомбардировките срещу иранска територия, заяви иранската армия.

Говорителят на армията Мохамад Акраминя посочи пред държавната телевизия, че стратегията на Техеран се основава на „ответни действия“.

„През последните две нощи американците прекратиха нападенията си. Тъй като стратегията ни се основава предимно на ответни действия, ние също преустановихме операциите си“, заяви той.

Втора поредна нощ не бяха съобщени американски бомбардировки в Иран. Това се случва след близо две седмици на интензивни удари, последвали прекратяването на огъня през април.

Въпреки че президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в петък, че не изключва още по-мащабни бомбардировки, временното затишие бележи промяна в динамиката на конфликта.

Иран не е поел отговорност за нападения срещу съседни държави от Персийския залив, които са съюзници на Вашингтон. Те също не съобщиха за въздушни тревоги през последната нощ.

Междувременно американски медии съобщиха за възможен недостиг на боеприпаси. Според в. „Ню Йорк Таймс“ американското правителство е обезпокоено от намаляването на запасите от прехващачи за системите за противоракетна отбрана „Пейтриът“ и от друго отбранително оборудване, използвано за защита на регионалните съюзници на САЩ.

Телевизия Си Ен Ен, позовавайки се на източник от Министерството на отбраната, също съобщи, че военните операции срещу Иран са „поставени на пауза“, като посочи същите причини.

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Катар отмени временната забрана за плаване в териториалните му води, след като Иран преустанови въздушните си удари в региона

Корабоплаването в териториалните води на Катар се възстанови, след като страната отмени временната забрана за плаване, въведена заради иранските въздушни удари в региона, предаде ДПА.

Катарското министерство на транспорта съобщи, че морският трафик вече е възстановен и всички видове плавателни съдове могат да оперират в обичайния режим.

Ограниченията бяха въведени преди две седмици, когато иранските военновъздушни сили подновиха атаките си. Тогава Доха разпореди спиране на всички пътувания и „морски дейности“ до второ нареждане.

Забраната обхващаше не само товарни кораби и танкери, но и риболовни съдове, яхти и лодки за отдих.

Въпреки възстановяването на движението катарските власти призоваха корабните компании и екипажите да продължат да спазват всички правила за безопасност.

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Най-големият граничен пункт между Ирак и Кувейт е отворен отново

Най-големият сухопътен граничен пункт между Ирак и Кувейт отново работи, съобщи Иракската информационна агенция (ИНА), цитирана от Ройтерс.

Граничният пункт „Абдали“ беше временно затворен, след като атака с дрон в четвъртък причини материални щети, но без жертви, съобщи кувейтската армия.

Пунктът се намира в северното кувейтско губернаторство Ал Джахра и има стратегическо значение за движението на хора и стоки между двете страни.

Засега не е ясно кой е извършил атаката с дронове.