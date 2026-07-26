България

Джигит профуча с над 220 км/ч по АМ „Тракия“ и показа нарушението онлайн

Екстремното шофиране предизвика реакции заради риска от тежки катастрофи при висока скорост

26 юли 2026, 11:32
висока скорост
Източник: iStock/Getty Images
  • Шофьор се похвали с опасно висока скорост над 220 км/ч на АМ „Тракия“, като видео от нарушението е публикувано в социалните мрежи и предизвика критики за рискованото поведение.
  • Превишената скорост остава сериозен проблем по българските магистрали, особено през летните месеци, когато трафикът се увеличава и рискът от тежки катастрофи нараства.
  • АМ „Тракия“ е сред магистралите с най-много тежки инциденти, като според данни на КАТ високата скорост е сред основните причини за катастрофи с жертви.

Хванаха шофьор да "лети" с 221 км/ч по АМ "Тракия"

Шофьор се похвали как кара с над 220 км/ч на АМ "Тракия". Това става ясно от видео, публикувано в социалните мрежи.

Кадрите са от тази сутрин, а ситуацията е предпоставка за опасен инцидент.

 АМ "Тракия" отдавна е престанала да бъде просто пътна артерия. За немалка част от шофьорите тя се е превърнала в писта, на която ограниченията съществуват само на хартия. Стрелката на скоростомера минава 160, 180, а понякога и 200 км/ч, докато останалите участници в движението гледат стреснато в огледалото за обратно виждане.

Официалното ограничение на магистралата е 140 км/ч, но проверките на КАТ показват системно превишаване на скоростта, особено в летните месеци, когато трафикът към Черноморието се увеличава многократно. Точно тогава рискът е най-висок - повече коли, повече изпреварвания, повече самочувствие зад волана.

Последствията са добре познати. АМ "Тракия" е сред магистралите с най-много тежки катастрофи в страната. Статистиката на КАТ сочи, че превишаването на скоростта е водеща причина за пътнотранспортните произшествия с жертви по българските магистрали.

Източник: Агенция "Фокус"    
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