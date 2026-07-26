Свят

Кемпер се вряза в колона от автомобили на германска магистрала

Един човек е тежко пострадал, а осем са с леки наранявания след сблъсъка край Тюрингия

26 юли 2026, 11:16
Засилен трафик на магистрала в района на Франкфурт, Германия
Засилен трафик на магистрала в района на Франкфурт, Германия   
Източник: БТА
  • Девет души бяха ранени при катастрофа на магистрала А9 в Тюрингия, след като кемпер се вряза в колона от автомобили, образувала се заради задръстване. Един от пострадалите е тежко ранен.
  • При инцидента са повредени девет превозни средства, включително два микробуса с 11 деца със специални потребности и техните придружители. Щетите се оценяват на около 350 000 евро.
  • Причината за катастрофата е, че водачът на кемпера не е забелязал края на задръстването, което е било предизвикано от по-ранна катастрофа с преобърнато ремарке за коне. Магистралата към Берлин е останала затворена около пет часа и половина.

Няколко ранени, включително три деца, при верижна катастрофа в Германия

Девет души бяха ранени при катастрофа на магистрала А9 в провинция Тюрингия, Централна Германия, снощи, след като кемпер не успя да спре и се вряза в колона от автомобили, образувала се заради задръстване, съобщи полицията, цитирана от ДПА.

Един човек е тежко пострадал, а другите осем са с леки наранявания, посочиха органите на реда.

Верижни катастрофи на 240 автомобила

По-рано полицията обяви, че ранените са 34, но по-късно ревизира данните.

Органите на реда отбелязаха, че водачът на кемпера, в който е имало две деца, не е видял края на задръстването и се е врязал в няколко автомобила. Девет превозни средства са пострадали, включително два микробуса с 11 деца със специални потребности в тях и техните гледачи.

Верижна катастрофа с 29 автомобила в Германия, има много ранени

Магистралата за Берлин беше затворена за пет и половина часа, докато не приключи работата на спешните екипи и не беше разчистено местопроизшествието. По оценки на полицията щетите са за около 350 000 евро.

Задръстването е било предизвикано от друга катастрофа, станала по-рано в насрещното платно, при която се е преобърнало ремарке за превоз на коне, отбелязаха органите на реда. Аутобанът е бил затворен в двете посоки заради пътнотранспортното произшествие.

Източник: БТА, Владимир Сахатчиев    
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