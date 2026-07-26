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Трети пореден ден Румъния регистрира навлизане на дрон във въздушното пространство

Букурещ съобщи за нов инцидент, при който военните са реагирали след навлизане на безпилотен летателен апарат

26 юли 2026, 13:25
Трети пореден ден Румъния регистрира навлизане на дрон във въздушното пространство
Източник: iStock
  • Румънски изтребител F-16 свали трети дрон за последните три дни, след като без разрешение е навлязъл във въздушното пространство на Румъния. Дронът е бил неутрализиран над териториалните води край Сулина.
  • Румънската армия засилва реакцията си при подобни нарушения, като при последния случай дронът е бил открит, идентифициран и свален само за 11 минути от два изтребителя F-16. Населението в района на Тулча е получило предупреждение чрез системата RO-ALERT.
  • Все още не е установен произходът на последния дрон, но предишен свален апарат е бил идентифициран като руски дрон тип „Шахед“. Инцидентите се случват на фона на войната в Украйна и атаките около украинските пристанища на река Дунав.

Един и същи пилот е свалил и двата дрона, навлезли във въздушното пространство на Румъния

Румънски изтребител Ф-16 свали дрон, навлязъл без разрешение във въздушното пространство на Румъния, съобщи днес Министерството на отбраната, цитирано от Ройтерс.

„Дронът беше свален безопасно на 12 километра североизточно от Сулина, в националното въздушно пространство над териториалните води“, се казва в изявление на Министерството.

Това е третият подобен случай за последните три дни.

Нова въздушна тревога: Румъния свали дрон край Дунав

Припомняме, че Румънското Министерство на националната отбрана съобщи вчера, че един и същи пилот на изтребител F-16 е свалил и двата дрона, които нарушиха румънското въздушно пространство вчера и днес, съобщава новинарският сайт Зиаре.

"В събота в 8:22 часа същият румънски пилот със същия изтребител F-16 на румънските военновъздушни сили, подпомаган от същия колега, свали втори дрон, навлязъл във въздушното пространство на Румъния", информира министерството в публикация във Фейсбук.

Институцията отбелязва, че дронът е бил свален над ненаселена зона в близост до границата с Украйна.

Два самолета F-16 "Fighting Falcon" на румънските военновъздушни сили, изпълняващи мисии по охрана на въздушното пространство, са прехванали въздушната цел и са изпълнили стандартните процедури по идентификация и неутрализиране, посочи още министерството.

Населението в източния окръг Тулча е получило предупреждение тази сутрин чрез системата RO-ALERT за вероятност от падане на обекти от въздушното пространство и препоръка да потърси безопасно убежище.

Същевременно министърът на отбраната Ради Мируца посочи, че днешната акция в окръг Тулча е продължила само 11 минути за разлика от вчерашния случай, когато дрон беше свален над окръг Бузъу 83 минути след засичането му от радарите при навлизане в румънското въздушно пространство.

По думите му свалянето на дрона тази сутрин в близост до село Сфънту Георге представлява "ясно доказателство за категоричността от страна на Румънската армия, че подобни незаконни навлизания няма да бъдат толерирани".

"За 11 минути успяха да засекат целта с бордовия радар, да идентифицират безопасна зона, в която тя може да бъде атакувана, да я вземат на прицел и да я свалят", подчерта министърът, визирайки участвалите в операцията пилоти.

Той посочи, че все още няма информация за произхода на дрона и предстои разследване.

По отношение на сваления вчера дрон Главната прокуратура съобщи, че е установено, че той е тип "Шахед".

Източник: БТА    
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