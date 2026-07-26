Угандиец стана седмият кандидат за нов генерален секретар на ООН

Угандиецът Олара Отуну стана седмият кандидат за генерален секретар на ООН, като кандидатурата му беше официално внесена от Уганда.

Отуну има дългогодишен опит в ООН – бил е заместник генерален секретар и специален представител за децата и въоръжените конфликти (1997–2005) по времето на Кофи Анан.

Сред кандидатите са още шестима представители на различни държави, а изборът ще определи наследника на Антонио Гутериш, чийто мандат изтича на 31 декември тази година.

📢Breaking: The race for the next UN Secretary-General has a late entrant



The new nominee for UN's top job is from Africa, despite the fact that under the informal principle of regional rotation, to which the Africa grpup ordinarily attaches importance, the turn for fielding… pic.twitter.com/DR4Sb0DbpE — Amani Africa (@africa_amani) July 25, 2026

Угандиецът Олара Отуну стана седмият кандидат за нов генерален секретар на ООН, предаде Франс прес.

Кандидатурата на 75-годишния Отуну бе внесена от страната му и обявена в събота от ООН на страните членки.

Олара Отуну бе заместник генерален секретар на ООН и специален представител за децата и въоръжените конфликти от 1997 до 2005 г., по времето на генералния секретар Кофи Анан.

Останалите кандидати са Мишел Бачелет от Чили, Мария Фернанда Еспиноса от Еквадор, Рафаел Гроси от Аржентин, Ребека Гринспан от Коста Рика, Каролин Родригес-Биркет от Гвиана и Маки Сал от Сенегал.

Мандатът на сегашния генерален секретар Антонио Гутериш изтича на 31 декември тази година.

ООН с четирима кандидати за поста генерален секретар

Повече за Организация на обединените нации (ООН)

Организацията на обединените нации (ООН) е международна организация, основана на 24 октомври 1945 г. след края на Втората световна война. Нейното създаване е резултат от усилията на 51 държави-основателки да предотвратят бъдещи глобални конфликти и да насърчат мира и сътрудничеството. ООН заменя Обществото на народите – организация с подобни цели, която се оказва неефективна в предотвратяването на войната. Уставът на ООН, подписан в Сан Франциско, определя основните цели, принципи и структура на организацията, като седалището ѝ се намира в Ню Йорк.

Основните цели на ООН са:

поддържане на международния мир и сигурност, развиване на приятелски отношения между нациите, постигане на международно сътрудничество за решаване на икономически, социални, културни и хуманитарни проблеми и насърчаване на зачитането на правата на човека и основните свободи.

Организацията се основава на принципи като суверенното равенство на всички свои членове, мирното разрешаване на спорове и въздържането от заплаха или употреба на сила срещу териториалната цялост или политическата независимост на която и да е държава.Структурата на ООН включва шест основни органа. Общото събрание е основният съвещателен орган, в който са представени всички държави членки, като всяка има право на един глас. Съветът за сигурност носи основната отговорност за поддържането на мира и има 15 членове, от които пет са постоянни (Китай, Франция, Русия, Обединеното кралство и САЩ) с право на вето.

Другите основни органи са:

Секретариатът, който изпълнява административни функции и се ръководи от Генерален секретар; Международният съд, който е главният съдебен орган; Икономическият и социален съвет, който координира работата в икономическата и социалната сфера; и Настоятелският съвет, който е прекратил дейността си.

Дейността на ООН обхваща широк спектър от глобални въпроси, включително мироопазващи операции, хуманитарна помощ при бедствия и конфликти, защита на бежанци, насърчаване на устойчивото развитие чрез програми като Целите за устойчиво развитие, борба с тероризма и защита на околната среда. Чрез своите специализирани агенции като УНИЦЕФ, ЮНЕСКО и Световната здравна организация (СЗО), ООН работи по конкретни проблеми в целия свят. Днес в организацията членуват почти всички суверенни държави, като България е приета на 14 декември 1955 г. Въпреки предизвикателствата и критиките, ООН остава най-важният форум за глобална дипломация и сътрудничество.