Издирваха жена в планината край Вазовата екопътека

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Изгубена жена беше открита успешно в района на Вазовата екопътека, след като Планинската спасителна служба е получила сигнал и е провела издирване.

Условията за туризъм в планините са добри – всички съоръжения работят, температурите са между 4° и 12°, а в по-високите части на Стара планина има умерен вятър.

Очаква се слънчево и топло време в страната, с температури до 33°, около 30° в София, без предупредителни кодове за опасни явления. По Черноморието температурите ще са 26–28°, а морската вода – 23–24°.

Издирват жена в района на Северна Витоша

Изгубена жена беше открита в района на Вазовата екопътека, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). Сигналът за нея е постъпил вчера, като спасителите са успели да я намерят.

Условията за туризъм в планините са много добри. Температурите са между 4 и 12 градуса, а по най-високите части на Стара планина духа умерен вятър.

От ПСС допълниха, че всички съоръжения работят.

Днес ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат.

Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°.

В София максималните температури ще са около 30°.

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб югозападен, по най-високите части – умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра – около 16°.

По Черноморието ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Ще духа морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 26° и 28°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца и ще се понижи до средното.