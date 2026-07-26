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Най-актуалната тенденция срещу стареенето? Процедура с тъкан от трупове набира популярност в Южна Корея

Нова подмладяваща процедура от Южна Корея, наречена Elravie Re2O, използва пречистена клетъчна матрица от дарена трупна кожа за изглаждане на бръчките. Спорният инжекционен метод придобива огромна популярност, въпреки че все още няма одобрение в САЩ

26 юли 2026, 07:04
Най-актуалната тенденция срещу стареенето? Процедура с тъкан от трупове набира популярност в Южна Корея
Източник: iStock

Т ърсенето на вечната младост навлезе в нова и изключително спорна фаза, след като в Южна Корея придоби огромна популярност козметична процедура, използваща тъкан от починали хора. Инжекционният продукт, известен с търговското си наименование Elravie Re2O, предлага на пациентите директно възстановяване на кожната структура. Въпреки че методът все още няма официално одобрение за употреба в САЩ, редица естетични клиники вече го предлагат незаконно, докато производителят се подготвя за официален дебют на американския пазар, пише New York Post.

  • Научният процес зад биологичното скеле

Процедурата разчита на кожа, получена от починали донори в САЩ, която преминава през дълбока лабораторна обработка. Целият клетъчен материал се отстранява напълно, за да се предотврати имунно отхвърляне или алергична реакция при реципиента. Крайният резултат представлява пречистена извънклетъчна матрица, богата на колаген, еластин и хиалуронова киселина, която служи като естествено скеле, върху което собствените клетки на пациента могат да регенерират.

  • Разликата между традиционните стимулатори и новата технология

За разлика от масовите кожни бустери, които единствено подават сигнали на организма да произвежда повече колаген, Re2O предоставя готов физически градивен елемент в дълбоките слоеве на дермата. Водещи дерматолози в Сеул посочват, че все повече пациенти търсят точно такива процедури, които създават по-здрава и устойчива основа на кожата, вместо просто да добавят изкуствен обем или прекомерна плътност.

Много от подложилите се на процедурата пациенти споделят впечатляващи резултати по отношение на изглаждането на порите и подобряването на цялостната текстура на лицето. Докато някои потребители в социалните мрежи определят процедурата като абсолютно безболезнена след нанасяне на местна упойка, други признават за интензивен дискомфорт по време на инжектирането, подчертавайки обаче, че крайният визуален ефект напълно оправдава изпитаната болка.

Процедурата разчита на кожа, получена от починали донори в САЩ, която преминава през дълбока лабораторна обработка
Процедурата разчита на кожа, получена от починали донори в САЩ, която преминава през дълбока лабораторна обработка Източник: istockphoto
  • Морални дилеми и етичният дебат в медицината

Новата тенденция предизвика сериозни дебати сред медицинската общност и обществеността относно етиката на използването на човешка тъкан. Критиците подчертават, че дарената трупна кожа трябва да се пази с приоритет за животоспасяващи медицински процедури като присаждане при тежки изгаряния и реконструкция след онкологични операции, вместо да се хаби за чисто козметични и естетични цели.

Освен етичните въпроси, редица пластични хирурзи изразяват безпокойство относно липсата на достатъчно дългосрочни данни за безопасността на продукта. Специалистите съветват всички пациенти, които обмислят подобна интервенция, да се консултират с квалифициран медицински специалист и внимателно да претеглят потенциалните рискове спрямо бързите естетични ползи, преди да предприемат подобна стъпка.

Към днешна дата Re2O е официално разрешен за употреба в Южна Корея, Сингапур и Япония, където се радва на голям търговски успех. Производителят на продукта, корейската биотехнологична компания L&C Bio Co., обяви своите планове да кандидатства за официално разрешение от Агенцията по храните и лекарствата в САЩ, с цел законно навлизане на американския пазар до 2027 г.

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