Словашкият президент замина за Китай за среща със Си Цзинпин

Словашкият президент Петер Пелегрини започва тридневно държавно посещение в Китай по покана на китайския лидер Си Цзинпин – първа визита на словашки държавен глава в Китай от 16 години.

Основен акцент на разговорите ще бъдат отношенията между двете страни и икономическото сътрудничество, включително инвестиции, индустрия, транспорт, логистика, наука, селско стопанство и туризъм.

Пелегрини ще се срещне с най-високото китайско ръководство, включително Си Цзинпин, премиера Ли Цян и председателя на Постоянния комитет на китайския парламент Чжао Лъцзи, като ще обсъдят и международни теми и конфликти.

🇨🇳🇸🇰 Slovakya Cumhurbaşkanı Pellegrini, Xi Jinping'in daveti üzerine Çin'e geliyor!



Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, 27-29 Temmuz tarihleri arasında Çin'e resmi devlet ziyareti gerçekleştirecek. Ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önem… pic.twitter.com/D3jqeOh9Ux — Asya Pasifik Gündemi (@AsyaPasifikTR) July 24, 2026

Словашкият президент Петер Пелегрини заминава днес на държавно посещение на Китай, предаде словашката новинарска агенция ТАСР.

Пелегрини ще посети Китай по покана на китайския лидер Си Цзинпин.

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Планира се Пелегрини да се срещне със Си Цзинпин, като двамата ще обсъдят отношенията между Словакия и Китай, икономическото сътрудничество и актуални международни теми.

По време на посещението си Пелегрини ще се срещне още с китайския премиер Ли Цян и с председателя на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители Чжао Лъцзи.

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"Разговорите за възможностите за икономическо сътрудничество ще се фокусират най-вече върху подкрепата за инвестициите с висока добавена стойност и върху създаването на нови възможности за словашките компании. Целта на визитата е също така да бъде потвърдено съществуващото партньорство и да бъде създадено пространство за неговото разширяване в сферите на науката и изследванията, транспорта, логистиката, индустрията, селското стопанство и туризма. Част от разговорите ще бъде и обсъждане на актуални международни въпроси, включително търсенето на мирни решения на конфликтите в съответствие с международното право", заяви пресслужбата на словашкия държавен глава.

Пелегрини ще бъде в Китай три дни. Това ще бъде петото посещение на словашки президент в Китай от появата на независимата Словашка република и първото посещение на словашки държавен глава в Китай от 16 години насетне.