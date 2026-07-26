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Иран обвини Украйна за атака срещу търговски кораб в Каспийско море, има загинал моряк

Техеран твърди, че ударът е довел до експлозия на борда, след като Киев съобщи за операции срещу плавателни съдове, свързани с Русия и Иран

26 юли 2026, 10:51
Иран обвини Украйна за атака срещу търговски кораб в Каспийско море, има загинал моряк
Националния флаг на Иран   
Източник: iStock
  • Иран обвини Украйна за атака срещу ирански търговски кораб в Каспийско море, при която един моряк е загинал, а друг е ранен. Техеран твърди, че нападението е извършено от украински сили.
  • Украинският президент Володимир Зеленски потвърди извършването на удари в Каспийско море, но заяви, че целите са били плавателни съдове, използвани за военни доставки и свързани с Иран.
  • Случаят задълбочава напрежението между Иран и Украйна, като Техеран определи атаката като враждебен акт, а украинският дипломатически представител в Иран е бил извикан за обяснения.

Иран обвини Украйна в атака вчера срещу ирански търговски кораб в Каспийско море, при която е бил убит един моряк и един е бил ранен, предаде Франс прес, като се позова на иранската агенция ИРНА.

Според ИРНА, която цитира Mинистерството на външните работи на Ислямската република, атаката е довела до експлозия на борда на плавателния съд.

Украйна удари два руски кораба в Каспийско море

"Атаката, извършена от украинския режим срещу ирански търговски кораб в Каспийско море и за която лидерът на режима явно пое отговорност, свидетелства за постоянство в ирационалното и враждебно поведение на украинския режим" срещу Иран, заяви иранското дипломатическо ведомство.

Ислямската република "никога не се е намесвала в конфликта между Русия и Украйна", каза още иранското министерство.

Украйна удари руски кораби, превозващи военна техника

Вчера украинският президент Володимир Зеленски заяви в социалните мрежи, че са постигнати "много солидни резултати с удари на големи разстояния в Каспийско море, които са били насочени срещу плавателни съдове, използвани за военни доставки и свързани с Иран".

Иранската държавна телевизия съобщи, че украинският шарже д'афер в Техеран е бил извикан вчера във Външното министерство.

Източник: БТА, Божидар Захариев    
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