България

Бойко Борисов: Бюджетът е противоконституционен и ГЕРБ ще сезира съда

Бюджет 2026 е пълен фалстарт, каза лидерът на ГЕРБ

Обновена преди 52 минути / 26 юли 2026, 11:42
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Б юджет 2026 е пълен фалстарт. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, цитиран от DarikNews.bg.

Толкова неща се орязаха, наказват се работодателите, няма политика и предвидимост за бизнеса. За първи път от 2022 г. детската болница я няма в бюджета, посочи Борисов.

Единственото хубаво в този бюджет е законът, който моите колеги приеха в последните дни на миналия парламент, че 520 000 нуждаещи се българи ще получат по 50 евро по закон на Коледа и Великден. Това е закон, който приехме ние. 

„Това е противоконституционен бюджет заради допустимия дефицит, който по закон трябва да е 3%. Те дотолкова не са помислили, че не промениха закона, а сега дефицитът е над 3%, което се допуска само при война и епидемия. Ние допуснахме дефицит над 3% само по време на COVID. Ще подадем жалба до Конституционния съд, защото смятаме, че бюджетът е противоконституционен. Да видим как ще отсъдят“, заяви Борисов.

Дни наред гледахме такава кампания против българското Черноморие - няколко капки мазут. Няма министър, няма и туристи, каза още Борисов.

Ние сме партия, която управлява. Всичко хубаво във Варна е направено от ГЕРБ, отбеляза той.

Припомняме, че в петък депутатите приеха окончателно държавния бюджет за 2026 г. С него се залага дефицит от 5,7% от Брутния вътрешен продукт (БВП), замразява се минималната работна заплата на 620,20 евро, дава се възможност за нов дълг до 10,1 млрд. евро.

Борисов коментира и кандидатурата на Илияна Йотова за президент. Това, което чух, че инициативен комитет ще я издигне. Не съобщи вицепрезидент и с нейната кандидатура тя обедини всички леви - комунисти, социалисти и всички в тази сфера. Предполагам, че „Прогресивна България” ще я подкрепи, защото няма очи да не я подкрепи. Девет години да ти е вицепрезидент, да сте двойка, няма как да не я подкрепи. И тогава ще имаме един изключително силен кандидат, който може да бъде победен само с подобна конструкция", заяви лидерът на ГЕРБ.

По думите му такава кандидатура може да бъде победена само със силен кандидат от център-дясно. Това е шансът за балотаж. Всеки, който твърди обратното, играе за Радев. През септември ГЕРБ ще вземе решение.

„Не мога да си изкривя душата и да не кажа, че откакто г-жа Йотова стана президент, тази институция се държи по съвсем различен начин, отколкото през деветте години с Радев, каза още той. Тя действа със замаха на президент. Първо избра Гюров - най-павилното решение, за да има правителство. Имам само една забележка - трябва да се свика КСНС“, смята Борисов.

Източник: DarikNews.bg    
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