Иран затваря Ормузкия проток, „докато САЩ не вдигнат блокадата“

И ран затваря Ормузкия проток от тази вечер до пълното вдигане на морската блокада от страна на САЩ, заявиха военноморските сили на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), цитирани от световните агенции.

„Във връзка с нарушаването на споразумението за прекратяване на огъня, тъй като противникът в лицето на САЩ не е вдигнал военноморската блокада на иранските кораби и пристанища, Ормузкият проток ще бъде затворен от днес до вдигането на блокадата“, се казва в изявлението.

BREAKING: Iran closes Strait of Hormuz until US blockade lifted — IRGC

КГИР призова корабособствениците да спазват изключително препоръките на иранската страна и заяви, че изявленията на американския президент Доналд Тръмп относно ситуацията в Ормузкия проток „не заслужават доверие“.

КГИР също така заяви, че нарежда на корабите да не напускат стоянките си в Персийския залив и че всяко приближаването към Ормузкия проток ще се счита за сътрудничество „с врага“. „Всеки кораб, който се приближи към Ормузкия проток, ще бъде вземан на прицел“, предупредиха гвардейците, цитирани от ирански медии.

Командир на Военноморските сили на КГИР, отговарящ за Ормузкия проток, заяви, че американските военноморски сили ще получат „тежък удар“, ако нападнат ирански кораби.